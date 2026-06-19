Бедность оказывает большее влияние на мозг детей, чем воспитание или уровень интеллекта

Опыт, который ребенок получает в ранние годы жизни, оставляет заметный след в работе его мозга и может влиять на развитие на протяжении многих лет. Новое исследование показывает, что материальное положение семьи и условия окружающей среды оказывают на мозг детей более значительное воздействие, чем предполагалось ранее. Ученые из Вашингтонского университета в США выяснили, что социально-экономические факторы объясняют около 16% различий в особенностях функционирования детского мозга. Их влияние оказалось более существенным, чем такие показатели, как уровень интеллекта, методы воспитания или медицинская история ребенка.

Дети особенно чувствительны к последствиям бедности. Они чаще взрослых оказываются в условиях нехватки ресурсов, а негативное влияние таких условий особенно заметно в периоды активного развития организма и мозга. Согласно данным ЮНИСЕФ, почти 900 миллионов детей во всем мире живут в условиях многомерной бедности, испытывая нехватку базовых потребностей, включая питание, чистую воду, жилье, образование и медицинскую помощь.

В рамках исследования ученые проанализировали данные почти 12 тысяч детей в возрасте 9-10 лет. Они изучили состояние здоровья участников, особенности их повседневной жизни и условия, в которых они растут. Всего было рассмотрено 649 различных факторов, включая время использования цифровых устройств, когнитивные способности, физическое и психическое здоровье, методы воспитания, а также демографические характеристики.

Наиболее сильное влияние на показатели работы мозга оказали финансовое положение семьи и характеристики района проживания. Особенно заметно это отражалось на двигательных и сенсорных зонах мозга, которые чувствительны к уровню стресса и качеству сна. Исследователи также обнаружили, что по данным сканирования мозга можно с высокой вероятностью определить уровень благосостояния семьи ребенка, а также оценить, сколько времени он спит и проводит перед экраном электронных устройств.