x
19 октября 2024
|
последняя новость: 19:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 октября 2024
|
19 октября 2024
|
последняя новость: 19:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Американский психолог Филип Зимбардо умер в возрасте 91 года

время публикации: 19 октября 2024 г., 18:48 | последнее обновление: 19 октября 2024 г., 19:09
Филип Зимбардо
Andy Kropa/Invision/AP, File

Американский психолог Филип Зимбардо умер в возрасте 91 года, сообщил Стэнфордский университет, в котором он преподавал с 1968 года.

Областью научных интересов Зимбардо было влияние окружения на поведение человека, пишет "Медуза". Самой известной в широких кругах его работой был так называемый стэнфордский тюремный эксперимент 1971-го года. Тогда 24 добровольца – студентов колледжей случайным образом разделили на "охранников" и "заключенных" и поместили в "тюрьму", устроенную в подвале факультета психологии Стэнфорда.

Почти сразу некоторые "охранники" стали проявлять садистские наклонности, а "заключенные" получили сильные моральные травмы – эксперимент, рассчитанный на две недели, пришлось завершить уже через шесть дней.

Результаты "стэнфордского эксперимента" используются для демонстрации ситуативных факторов поведения человека в противовес личностным. О "стэнфордском эксперименте" написано несколько книг, в том числе "Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев", автором которой был сам Зимбардо, и сняты фильмы, включая "Эксперимент" (2010) с Эдрианом Броуди и "Стэнфордский тюремный эксперимент" (2015) с Эзрой Миллером.

При этом критике подвергалась как этическая сторона такого эксперимента и методика его проведения, так и выводы, к которым по его итогам пришел Зимбардо (среди тех, кто считал неверной интерпретацию результатов "тюремного эксперимента" был знаменитый немецкий социальный психолог Эрик Фромм).

За свою карьеру, длившуюся более пяти десятилетий, Зимбардо исследовал такие темы, как убеждение, изменение мировозрения, когнитивный диссонанс, гипноз, культы, отчуждение, застенчивость, временная перспектива, альтруизм и сострадание.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 02 декабря 2009

The Times: "Ни на секунду не верьте, что Демьянюк сам был жертвой!"