Исследование: если партнер привлекает внимание других людей, наш интерес к нему падает

Исследование под руководством профессора Гурит Бирнбаум из Школы психологии Баруха Ивчера при Университете Райхмана показало, как внимание к партнеру со стороны окружающих влияет на наше сексуальное желание.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Sex Research.

Выбор партнера – одно из самых значимых решений в жизни, оказывающее глубокое влияние на жизненный путь человека. Неудивительно, что в ходе эволюции люди выработали стратегии, помогающие находить подходящих партнеров, минимизируя при этом усилия и риски.

Одна из распространенных стратегий – наблюдение за тем, как другие реагируют на потенциального партнера. Она называется "копирование выбора": если кто-то получает большое внимание от других людей, повышается вероятность, что он вас заинтересует. Такая стратегия встречается и у людей, и у животных.

Но процесс оценки не заканчивается после установления отношений. Люди продолжают оценивать своего партнера, и на них часто влияет то, насколько привлекательными его находят другие.

Ученые поставили три эксперимента. В первом случае участников просили вообразить сценарий, при котором партнер либо флиртует с кем-то, либо вступает в нейтральные отношения. Во втором была создана виртуальная контролируемая среда, в которой человек оказывался в переполненном баре, а его партнер с кем-то флиртовал или просто общался. В третьем эксперименте участников просили припомнить реальный опыт, когда партнер привлекал чье-то внимание.

Участники в каждом случае оценивали свое сексуальное влечение к партнеру и склонность к поведению, которое сохранит отношения (например, желание сделать что-то приятное для партнера). Все эксперименты показали примерно один и тот же результат.

Один из участников рассказал следующее: "Мы были в Тель-Авиве, и вдруг появляется этот парень и просит телефон у моей девушки. Я начал раздражаться, мол, кем он себя возомнил?! Моя девушка быстро отмахнулась от него, но у меня в голове уже крутились вопросы: Что, если он покажется ей привлекательным? Могу ли я потерять ее? Будет ли она счастливее с ним?"

Психологи пришли к следующему выводу. В устоявшихся отношениях внешнее внимание к партнеру часто воспринимается как угроза, указывающая на возможность потери. Чтобы защитить себя от потенциальной потери, мы невольно создаем эмоциональную дистанцию с партнером, чтобы смягчить удар, который мы испытаем в случае, если наши страхи материализуются.

Профессор Бирнбаум говорит: "Некоторые люди нарочно привлекают внимание других, поскольку пытаются заставить своего партнера ревновать в надежде почувствовать себя более желанными или защищенными. Но исследование показывает, что эта тактика может дать обратный эффект. Вместо того чтобы укрепить отношения, она может подорвать ту самую связь, которую хотелось защитить".