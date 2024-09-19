Первый шаг к прозрению слепых: нейроимплант Маска Blindsight получил "благословение" от FDA

Нейроимплант Blindsight, разработанный компанией Илона Маска Neuralink, получил знак "прорывного устройства" от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Это первый шаг к внедрению устройства, которое может вернуть зрение слепым от рождения людям.

Как пишет Reuters в своем комментарии, знак "прорывного устройства" Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) присваивает медицинским устройствам, которые обеспечивают лечение или диагностику опасных для жизни состояний. Это решение призвано ускорить рассмотрение регулятором устройств, находящихся в стадии разработки.

Blindsight "позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и зрительный нерв", пишет Илон Маск в принадлежащей ему соцсети X.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается около 39 миллионов слепых людей. Blindsight призван восстановить зрение даже у тех, кто родился слепым.

Сегодня разрабатывается большое количество устройств, которые рассчитаны на восстановление зрения. Практически все эти устройства опираются на функциональность глаза и зрительные нервы. Например, камера встраивается в специальные очки и передает картинку прямо в зрительный нерв. Это помогает при повреждении сетчатки, но если не работает зрительный нерв метод не поможет.

Neuralink подходит к проблеме иначе. Устройство имплантируется прямо в зрительную кору. Оно получает сигнал от камеры и передает его прямо в мозг, минуя глаза и зрительный нерв. Эволюционно мозг человека не приспособлен к получению информации по такому каналу, но, как считают разработчики Blindsight, мозг достаточно пластичен, чтобы обучиться такому виду зрения.

Имплант, предложенный Neuralink, может дать человека неожиданные возможности. Если мозг научится распознавать картинку в оптическом диапазоне, его можно обучить видеть любое электромагнитное излучение, по крайней мере ультрафиолет и инфракрасный свет. У принимающей камеры нет ограничений, которые есть у человеческого глаза.

Компания Neuralink пока не называет точных сроков внедрения Blindsight, но клинические испытания на людях могут начаться уже в ближайшие несколько лет. Решение FDA вполне согласуется с такими сроками.