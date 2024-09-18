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Наука и Хайтек

ASTRON: спутники Илона Маска мешают изучению космоса

время публикации: 18 сентября 2024 г., 22:07 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 22:14
ASTRON: спутники Илона Маска мешают изучению космоса
Wikipedia.org. Фото: Official SpaceX Photos

Исследование ASTRON: спутники Илона Маска мешают изучению космоса

Институт радиоастрономии Нидерландов (ASTRON) выступил с заявлением, согласно которому спутники сети Starlink принадлежащей основанной Илоном Маском компании Space X, создают помехи для радиотелескопов, затрудняя исследования космоса. Об этом сообщает BBC.

Цель Starlink – обеспечить скоростной интернет по всему миру при помощи спутников. Во многих районах, например, в Йемене или зоне военных действий в Украине, это единственный источник интернета.

К сентябрю 2024 года компания вывела на орбиту около 6400 спутников. Предполагается, что к 2030 году их число превысит 100000. Ученые отмечают, что спутники второго поколения V2 создают в 32 раза больше помех, чем спутники первого поколения.

Наука и Хайтек
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