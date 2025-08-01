Мужчины, родившиеся летом, чаще страдают депрессией. Новое исследование

Ученые из Политехнического университета Квантлена (Британская Колумбия) провели международный опрос среди взрослых и обнаружили любопытную закономерность: мужчины чаще сталкивались с симптомами депрессии в более зрелом возрасте, если их рождение пришлось на летние месяцы, в отличие от других времен года. У женщин такой связи замечено не было. Авторы исследования предполагают, что на матерей во время беременности могли влиять сезонные экологические факторы, такие как уровень солнечного света, что, в свою очередь, могло отразиться на психическом здоровье их сыновей в будущем.

Медицине давно известно, что сезонные изменения могут влиять на психическое состояние человека – наиболее известным примером является сезонное аффективное расстройство (САР), разновидность депрессии, которая обычно проявляется зимой, хотя встречается и летняя форма.

В новом исследовании команда ученых провела онлайн-опрос, в котором приняли участие 303 взрослых. Участники сообщили базовые демографические данные, включая возраст, а также заполнили два опросника, стандартно применяемых для оценки уровня тревожности и депрессии. После корректировки данных с учетом таких факторов, как возраст и уровень дохода, исследователи обнаружили, что мужчины, рожденные летом, чаще сообщали о признаках депрессии по сравнению с теми, кто родился в другие сезоны.

Важно понимать, что подобные исследования выявляют лишь корреляции – в данном случае между сезоном рождения и депрессивными симптомами – но не устанавливают причинно-следственную связь. Ученые также отмечают, что сбор данных длился всего два месяца в начале 2024 года, из-за чего некоторые сезонные колебания в уровне тревожности и депрессии могли быть упущены. Кроме того, значительная часть опрошенных были студентами, а значит, результаты вряд ли можно считать полностью репрезентативными или окончательными.

Ясно, что требуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить и углубить это первичное наблюдение. По-прежнему остается открытым – и, скорее всего, довольно сложным – вопрос, почему летнее рождение оказывает негативное влияние именно на мужчин, а не на женщин. Ученые намерены продолжить исследование, сосредоточившись на других материнских факторах – таких как питание во время беременности и гормональный фон – и их возможном воздействии на будущие психическое здоровье детей. Авторы исследования также подчеркивают, что вне зависимости от сезона рождения, подавляющее большинство участников сообщили о наличии хотя бы некоторых признаков тревожности (66%) и депрессии (84%). Иными словами, несмотря на возможное влияние времени года, некоторые проблемы психического здоровья, увы, оказываются весьма распространенными среди всех людей.