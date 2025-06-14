Детское любопытство может быть защитой от депрессии во взрослом возрасте

Анализ данных Китайского семейного панельного исследования года выявил связь между детским любопытством и уровнем депрессии во взрослом возрасте. Люди, которые вспоминали себя как любознательных детей, в среднем сообщали о несколько меньшем количестве симптомов депрессии. Кроме того, исследование показало, что эта взаимосвязь частично объясняется уверенностью в будущем, которая является частью оптимистичного мировосприятия.

Ученые оценивали детскую любознательность участников на основе их самооценки с помощью утверждения: "В возрасте 14 лет я был любопытным, любил исследовать и получать новые впечатления". Уверенность в будущем измерялась вопросом: "Как бы вы оценили свою уверенность в будущем?" Субъективный социальный статус определялся через вопрос: "Как вы оцениваете свой социальный статус в вашем районе?" Симптомы депрессии оценивались с помощью сокращенной 8-пунктовой версии шкалы депрессии Центра эпидемиологических исследований (CES-D-8), которая широко применяется для скрининга депрессивных состояний.

Исследование показало, что участники, которые в возрасте 14 лет вспоминали о более высоком уровне любопытства, в зрелом возрасте, как правило, испытывали немного меньше симптомов депрессии. Кроме того, те, кто проявлял большую уверенность в будущем – то есть верил, что будущее принесет положительные изменения – сообщали о меньшем количестве депрессивных симптомов.

Ученые проверили статистическую модель, в которой детское любопытство способствует развитию уверенности в будущем, а эта уверенность, в свою очередь, уменьшает риск возникновения депрессии. Результаты анализа подтвердили такую связь, особенно у женщин.