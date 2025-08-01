Многоножки вызывают у муравьев головокружение – и могут излечить человеческую боль

Многоножки, которых нередко воспринимают как пугающих и неприятных существ, на самом деле могут оказаться источником будущих обезболивающих и препаратов для лечения неврологических заболеваний. Ученые из Политехнического университета Вирджинии обнаружилии в защитных выделениях одного из местных видов многоножек уникальные алкалоиды – сложные химические соединения, которые дезориентируют муравьев и способны взаимодействовать с нейрорецепторами человека, связанными с восприятием боли и когнитивными процессами. Изучение этих природных механизмов защиты открывает перспективы для разработки новых лекарств, хотя масштабное получение таких соединений по-прежнему остается сложной задачей.

Собрав многоножек в лесу из-под опавшей листвы и веток, команда применила различные аналитические методы, чтобы определить состав веществ, содержащихся в их защитных железах. Ученые также установили, что многоножки используют эти соединения не только для отпугивания хищников, но и для передачи сигналов своим сородичам о местонахождении. Хотя многоножки широко распространены, многое в их биологии до сих пор остается неизвестным – от особенностей среды обитания и численности до поведения, питания и химического состава.

В предыдущих исследованиях та же группа ученых изучала многоножку Ischnocybe plicata, обитающую на северо-западе Тихоокеанского региона, и обнаружили, что схожие алкалоиды из ее выделений избирательно взаимодействуют с нейрорецептором под названием сигма-1. Это открытие указывает на потенциальную фармакологическую ценность этих соединений для лечения боли и неврологических нарушений. Исследователи выяснили, что многоножка хоки при физическом воздействии активно выделяет новые алкалоиды. Эти вещества вызывают дезориентацию у муравьев, которые, вероятно, являются ее естественными хищниками. Часть этих соединений демонстрирует сходное взаимодействие с нейрорецептором сигма-1.

Теперь, когда эти сложные молекулы были идентифицированы, следующим этапом станет поиск специалистов, способных синтезировать их в промышленных масштабах и провести оценку их потенциала для использования в медицине.