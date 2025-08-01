Ученые утверждают, что неандертальцы питались личинками

Исследование, опубликованное в пятницу в журнале Science Advances, было проведено учеными из Университета Пердью и Мичиганского университета. На основе экспериментальных и исторических данных они пришли к выводу, что мясо, зараженное личинками, является богатым источником жиров и азота. Также было установлено, что подобные продукты часто употреблялись в пищу разными человеческими группами. По мнению исследователей, именно личинки наиболее вероятно объясняют необычно высокий уровень азота, обнаруженный в организмах неандертальцев.

Азот играет важнейшую роль в организме, в частности, он необходим для синтеза аминокислот – строительного материала для белков. Основным источником азота является мясо животных, хотя и некоторые бобовые или зеленые овощи содержат его в значительном количестве. Археологические находки показывают, что в останках неандертальцев обнаружено повышенное содержание азотных изотопов – это указывает на богатую азотом диету. До недавнего времени ученые считали, что неандертальцы были так называемыми гиперхищниками, то есть занимали вершину пищевой цепи и питались в основном мясом крупных животных, таких как мамонты. Однако в 2017 году соавтор исследования Джон Спет предложил альтернативное объяснение: возможно, неандертальцы часто ели залежавшееся, частично разложившееся мясо, наполненное личинками.

И тогда, и сейчас ученые отмечают, что ряд коренных народов Северного полушария осознанно и регулярно включали в рацион мясо с личинками – считая его, по сути, деликатесом. Так, в 1931 году полярный исследователь и антрополог Кнуд Расмуссен описал случай, когда он вместе с группой инуитов (этническая группа коренных народов Северной Америки) наткнулся на старый мясной тайник: "Мясо от времени позеленело, а при разрезе напоминало вскрывшийся нарыв – оно было переполнено крупными белыми личинками. К моему ужасу, мои спутники с энтузиазмом зачерпывали их горстями и ели с явным удовольствием".

Ученые продолжают собирать все больше данных, подтверждающих, что неандертальцы действительно употребляли в пищу личинок. Также они стараются выяснить, как со временем меняется питательная ценность продуктов, содержащих личинок – проще говоря, когда мясо, зараженное личинками, уже становится слишком разложившимся, чтобы оставаться съедобным.

При этом исследователи подчеркивают: несмотря на то что неандертальцы питались мясом, практика использования насекомых и личинок в пищу сохраняется и сегодня. Так, в некоторых культурах их до сих пор считают частью рациона. В Европе, к примеру, существует касу марцу – традиционный сардинский сыр из овечьего молока, в который специально добавляют личинок сырной мухи Piophila casei для ускорения процесса ферментации.