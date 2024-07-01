Разработан новый метод ранней диагностики рака поджелудочной железы

Ученые из Института Вейцмана с коллегами из США и Швеции показали, что рак поджелудочной железы на ранней стадии можно диагностировать по биопсии печени.

Рак поджелудочной железы занимает 12-е место в мире по распространенности, но в 2020 году он был на 6-м месте по смертности; если не будут найдены методы ранней диагностики, то в течение десятилетия он станет самым смертоносным видом рака, отмечает Институт Вейцмана.

Но рак поджелудочной железы трудно диагностировать на ранних стадиях. У него отсутствуют специфические симптомы, а сам орган "упрятан" глубоко в брюшной полости. Когда симптомы наконец проявляются, болезнь не всегда удается остановить.

В новой работе ученые показали, как "увидеть" рак поджелудочной железы, сделав биопсию печени. Ученые идентифицировали клеточные и молекулярные маркеры, которые показывают, распространится ли рак поджелудочной железы на печень или другие органы, например, легкие, и когда это может произойти.

Работы опубликована в журнале Nature Medicine.

Исследователи проанализировали образцы биопсии печени от 49 пациентов, перенесших хирургическое лечение рака поджелудочной железы на ранней стадии, и 19 человек, перенесших операцию на поджелудочной железе по причинам, не связанным с раком. Пациенты, не болеющие раком, стали контрольной группой.

У пациентов, которым был диагностирован рак поджелудочной железы на ранней стадии, ученые обнаружили в печени большое количество нейтрофильных внеклеточных ловушек. Это – плотно переплетенные ДНК и ферменты, которые остаются от умирающих нейтрофилов (клеток врожденного иммунитета). Эти структуры, вероятно, являются самым ранним признаком распространения рака.

Пациенты, у которых рак уже начал распространяться, показали сильный иммунный ответ: в печени были обнаружены многочисленные защитные Т-клетки и Т-киллеры. У пациентов на поздней стадии заболевания с многочисленными метастазами в печени тоже наблюдалось накопление иммунных клеток, но эти клетки показывали признаки метаболического истощения.

Исследователи планируют подтвердить свои выводы на большей группе пациентов с раком поджелудочной железы и изучить, может ли этот подход быть полезным при диагностике других видов рака.

Ученые подчеркивают, что возможность ранней диагностики рака поджелудочной железы может помочь врачам разработать более эффективные стратегии лечения, специально подобранные для каждого пациента.