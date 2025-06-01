Какова структура и ценности цифровой элиты мира. Израильское исследование

Ученые Еврейского университета Иерусалима проанализировали ценности, которых придерживается европейская хай-тек элита, и описали структуру этого сообщества.

Работа опубликована в журнале New Media & Society.

Сегодня цифровые технологии определяют практически все аспекты нашей жизни. Но эти технологии создают люди. При беглом взгляде со стороны цифровая элита, стоящая за этими технологиями, выглядит могущественной и сплоченной. Но исследование показывает, что это не совсем так.

Работа основана на почти десятилетних данных Европейского социального исследования. Она показывает, что в цифровой элите выделяется сообщество разработчиков программного обеспечения. У них особые профили ценностей, которые отличают их как от широкой общественности, так и от других профессионалов, работающих в цифровых технологиях.

Профессионалы, не являющиеся разработчиками, например, специалисты по IT-поддержке, контролю качества или продажам, как правило, имеют больше общего с профессиональными элитами из других областей, чем с разработчиками.

Разработчики демонстрируют ярко выраженное либеральное мировоззрение, характеризующееся открытостью к изменениям, резким индивидуализмом и универсализмом. Они склонны отвергать ценности, связанные с консерватизмом и традициями.

"Разработчики – это не просто работники IT-сферы, они – архитекторы технологических инфраструктур, которые управляют нашей жизнью, – говорит соавтор работы Гилад Беэри. – Это восходящая элита нашей цифровой эпохи. Понимание их ценностей имеет решающее значение для понимания этических основ нашего цифрового будущего".

Ученые показали социально-демографический профиль разработчиков и подчеркнули, что он далек от среднестатистического. Преимущественно это – молодые, хорошо образованные, обеспеченные мужчины.

Работа выявила базовое противоречие в мировоззрении сообщества разработчиков. Несмотря на то, что они провозглашают универсализм и открытость, сама группа остается закрытой и социально однородной, что в конечном счете создает риски монокультурной деградации.