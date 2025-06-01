Какова структура и ценности цифровой элиты мира. Израильское исследование
Ученые Еврейского университета Иерусалима проанализировали ценности, которых придерживается европейская хай-тек элита, и описали структуру этого сообщества.
Работа опубликована в журнале New Media & Society.
Сегодня цифровые технологии определяют практически все аспекты нашей жизни. Но эти технологии создают люди. При беглом взгляде со стороны цифровая элита, стоящая за этими технологиями, выглядит могущественной и сплоченной. Но исследование показывает, что это не совсем так.
Работа основана на почти десятилетних данных Европейского социального исследования. Она показывает, что в цифровой элите выделяется сообщество разработчиков программного обеспечения. У них особые профили ценностей, которые отличают их как от широкой общественности, так и от других профессионалов, работающих в цифровых технологиях.
Профессионалы, не являющиеся разработчиками, например, специалисты по IT-поддержке, контролю качества или продажам, как правило, имеют больше общего с профессиональными элитами из других областей, чем с разработчиками.
Разработчики демонстрируют ярко выраженное либеральное мировоззрение, характеризующееся открытостью к изменениям, резким индивидуализмом и универсализмом. Они склонны отвергать ценности, связанные с консерватизмом и традициями.
"Разработчики – это не просто работники IT-сферы, они – архитекторы технологических инфраструктур, которые управляют нашей жизнью, – говорит соавтор работы Гилад Беэри. – Это восходящая элита нашей цифровой эпохи. Понимание их ценностей имеет решающее значение для понимания этических основ нашего цифрового будущего".
Ученые показали социально-демографический профиль разработчиков и подчеркнули, что он далек от среднестатистического. Преимущественно это – молодые, хорошо образованные, обеспеченные мужчины.
Работа выявила базовое противоречие в мировоззрении сообщества разработчиков. Несмотря на то, что они провозглашают универсализм и открытость, сама группа остается закрытой и социально однородной, что в конечном счете создает риски монокультурной деградации.