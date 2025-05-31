Рыбы-клоуны уменьшают свои тела, чтобы пережить волны тепла в океане

Ученые заметили, что во время волны тепла у берегов Папуа – Новой Гвинеи оранжево-полосатые рыбы-клоуны уменьшились в размерах. Рыбы, которые стали мельче, имели больше шансов выжить. В 2023 году исследователи из Бостонского и Ньюкаслского университетов провели наблюдения и замеры 134 ярких рыб-клоунов в заливе Кимбе во время сильной жары, которая продолжает обесцвечивать кораллы по всему миру. Они выяснили, что 101 рыба-клоун сократилась в длине в одном или нескольких случаях из-за теплового стресса.

Изменение климата приводит к тому, что подводные волны тепла становятся все более частыми и интенсивными. Повышение температуры воды может обесцветить актинии – места обитания рыбы-клоуна, из-за чего им приходится приспосабливаться, чтобы выжить. Хотя ученые пока не выяснили, каким образом рыбы-клоуны уменьшают свой размер, одна из гипотез предполагает, что они могут частично поглощать собственную костную ткань. Снижение роста, возможно, помогает им экономить энергию в условиях стресса, ведь меньшим рыбам требуется меньше пищи.

Некоторые пары рыб-клоунов, размножающиеся вместе, также синхронизируют свое уменьшение, чтобы повысить шансы на выживание. Самки подстраивают свой размер так, чтобы оставаться больше самцов, что сохраняет социальную иерархию с доминированием самок, отмечают исследователи.

Подобная стратегия уменьшения размеров для борьбы с жарой наблюдается и у других животных. Например, морские игуаны уменьшаются во время явлений Эль-Ниньо, когда теплые воды приходят на Галапагосы. Однако у рыб коралловых рифов такое поведение ранее не фиксировалось.