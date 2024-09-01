Израильские ученые: игрунковые обезьяны-мармозетки зовут друг друга по имени

Ученые Еврейского Университета Иерусалима установили, что южноамериканские игрунковые обезьяны-мармозетки (Callithrix) дают друг другу уникальные имена и на них откликаются. Такая когнитивная способность была ранее установлена всего у двух видов животных кроме человека.

Очень немногие животные зовут друга по имени, как это делают люди. Способность давать имена, их помнить и на них отзываться – это когнитивная способность высшего уровня, наблюдаемая до сих пор всего у двух видов социальных животных. Первый вид, для которого такая способность была подтверждена, – это дельфины. Второй – это слоны. Это было установлено совсем недавно – менее трех месяцев назад. Теперь к животным, обладающим такими выдающимися способностями, присоединились игрунковые обезьяны-мармозетки, обитающие в тропических лесах Южной Америки. А вот самые близкие к человеку обезьяны – гориллы или шимпанзе – таких способностей не демонстрируют.

Новое исследование Еврейского университета Иерусалима показало, что мармозетки используют особые звуки, так называемые "фи-крики", чтобы звать друг друга.

Работа опубликована в журнале Science.

Исследователи записали естественные "разговоры" между парами мармозеток, и взаимодействие между приматами и компьютерной системой. Ученые обнаружили, что мармозетки используют свои "фи-крики" для обращения к определенной особи. Мармозетки могут различать, когда крик адресован им.

Соавтор работы Давид Омер говорит: "Эти крики используются не только для обнаружения своего местонахождения, как считалось ранее. Мармозетки используют эти специфические крики, чтобы маркировать определенную особь и обращаться к ней".

Исследование показало, что члены одной семьи мармозеток используют похожие голосовые метки для обращения к особи и похожие звуковые особенности для кодирования разных имен. Это немного напоминает использование имен и диалектов у людей. Обучение такому общению, по-видимому, происходит даже среди взрослых мармозеток, которые не связаны кровным родством. Они могут "учить" чужие языки, то есть усваивать как голосовые метки, так и диалект от других членов другой семьи.

Исследователи полагают, что эта голосовая маркировка могла развиться, чтобы мармозетки оставались на связи в их среде обитания – густом тропическом лесу, где видимость часто ограничена. Используя "имена", мармозетки могут поддерживать социальные связи и сохранять сплоченность группы.

Это исследование дает новое представление о том, как могли развиться социальная коммуникация и человеческий язык. Способность мармозеток маркировать друг друга определенными звуками предполагает, что у них развились сложные мозговые механизмы, аналогичные тем, которые в конечном счете привели к появлению языка у людей.