В тибетском леднике обнаружено более 1700 замороженных вирусов

Ученые из Университета Огайо (США) обнаружили более 1700 замороженных вирусов в леднике Гулиа на Тибете. Эти вирусы не угрожают людям и животным, и могут многое рассказать о климатических процессах за последние 41 тысячу лет.

Работа опубликована в журнале Nature Geoscience.

Ледник Гулиа находится на северо-западе Тибета. Работа здесь ведется давно, и это не первое сообщение об извлеченных изо льда вирусах. Но ледники Тибета тают и, как подчеркивают авторы работы, надо спешить.

Ученые проделали во льду керн глубиной более 200 м. У них были большие проблемы и с извлечением образцов льда, и с их доставкой в лабораторию. Вывозили керны на яках, поскольку никакой другой транспорт на леднике не доступен. Делать это нужно было предельно аккуратно, чтобы не загрязнить образцы.

Образцы льда были датированы. Ученые провели секвенирование и выделили ДНК вирусов. Большая часть вирусов – около трех четвертей – была описана впервые. Но около четверти хорошо известна – они встречаются в ледниках Арктики и даже вне ледников на Ближнем Востоке.

Ученые объясняют, что ни один из найденных вирусов не угрожает живущим на земле организмам. Вирусы либо сохранились во фрагментированном виде, либо уже заразили микроорганизмы и таким образом нейтрализованы.

Исследователи обратили особое внимание на вирусное сообщество возрастом около 11500 лет. Это период потепления после Ледникового периода. В этот момент вирусы и другие микроорганизмы начали меняться, чтобы адаптироваться к повышению температуры. Вероятно, сегодня происходят сходные процессы. Мы в основном отмечаем крупномасштабные явления, связанные с потеплением, – таяние Арктики или Гренландии, подъем Антарктиды, повышение уровня моря. Но изменения, которые происходят в микромире, могут повлиять на жизнь на Земле не менее значительно. Анализ ледовых кернов, который позволяет исследовать эволюцию вирусов, нужен для прогнозов влияния климатических изменений на микромир.

Ученые отмечают и другой момент. Методы, использованные при анализе ледовых кернов и поиске следов жизни, могут помочь при поисках внеземной жизни. На спутнике Сатурна Энцеладе или спутнике Юпитера Европе, вероятно, есть подледные океаны. Если это так, то методы, разработанные учеными для анализа ледяных кернов Тибета, могут пригодиться для анализа ледовых кернов на этих небесных телах.