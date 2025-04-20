Ученые предупреждают: наша ДНК подвержена риску взлома

Исследование, опубликованное в IEEE Access, обращает внимание на растущую тревогу по поводу того, что при отсутствии надлежащей защиты технологии секвенирования ДНК (NGS) могут быть использованы для кражи данных, нарушения конфиденциальности и даже создания потенциальных биологических угроз в будущем.

NGS является основой современной биотехнологии, позволяя быстро и с минимальными затратами проводить секвенирование ДНК и РНК, что способствует значительным достижениям в области исследований рака, разработки препаратов, сельского хозяйства и судебной экспертизы. Процесс секвенирования в NGS включает несколько сложных взаимозависимых этапов – от подготовки образцов до анализа и интерпретации данных, каждый из которых требует использования специализированных инструментов, технологий, программного обеспечения и интегрированных систем.

Хотя эти этапы необходимы для получения точных результатов, они также создают множество уязвимых точек. Поскольку многие данные о ДНК доступны в интернете, исследование предупреждает, что киберпреступники могут использовать эти сведения для наблюдения, манипуляций или проведения вредоносных экспериментов.

Исследовательская группа выявила новые методы, которые хакеры и иные лица с вредоносными намерениями могут использовать для атак на системы, такие как синтетическое вредоносное ПО, скрытое в ДНК, манипуляция геномными данными с использованием ИИ и отслеживание личности через повторную идентификацию. Эти угрозы выходят за рамки обычных утечек данных и создают риски для личной конфиденциальности, научной добросовестности и национальной безопасности.

Авторы исследования утверждают, что без скоординированных усилий геномные данные могут стать инструментом для слежки, дискриминации или даже биотерроризма. На данный момент меры безопасности разрознены, а сотрудничество между различными дисциплинами отсутствует. Для эффективного предотвращения этих угроз необходимо тесное междисциплинарное взаимодействие между специалистами в области компьютерных наук, биоинформатики, биотехнологий и безопасности – группами, которые обычно не работают вместе, но должны объединить усилия.