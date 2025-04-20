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Наука и Хайтек

В Египте найдены гробница сына фараона Усеркафа и статуя фараона Джосера

Археология
Египет
время публикации: 20 апреля 2025 г., 06:46 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 06:54
В Египте найдены гробница сына фараона Усеркафа и статуя фараона Джосера
Министерство туризма и древностей Египта

Археологи обнаружили в ходе раскопок в районе Саккара, к югу от Каира, гробницу принца Васер-иф-ре – сына фараона Усеркафа, первого правителя V династии Древнего Египта, и статуи фараона Джосера – основателя III династии, его жены и их десяти дочерей, сообщает министерство туризма и древностей Египта.

В сообщении также говорится об обнаружении огромной ложной двери, вытесанной из розового гранита. Высота ложной двери – 4,5 метра, ширина – 1,15 метра. Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммад Исмаил Халид отмечает, что никогда ранее ложные двери такого размера археологи не находили.

По египетского археолога Захи Хауасса, найденные статуи фараона Джосера и его родственников первоначально находились в помещении рядом со ступенчатой пирамидой Джосера, но позже были перенесены в гробницу Васер-иф-ре.

Наука и Хайтек
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