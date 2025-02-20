Израильские ученые: в сердце образуются два типа рубцов и лечить их нужно по-разному

Ученые из Института Вейцмана обнаружили, что в больном сердце в ответ на травму или старение образуются два разных типа рубцов, и они требуют разных методов лечения.

Ученые назвали эти типы рубцовой ткани "горячий" и "холодный" фиброз. Работа опубликована в журнале Cell Systems.

Сердце – это насос, а дырявый насос работать не может. Если появляется отверстие, сердце немедленно его латает. Сократительные клетки – кардиомиоциты – не восстанавливаются, поэтому в дело идет фиброзная – рубцовая – ткань. Но она не только образует заплатку, но и проникает в здоровые ткани и мешает нормальной работе сердца. Рубцовая ткань не сокращается, поэтому у пациента может развиться хроническая сердечная недостаточность.

Сегодня не существует эффективного лечения рубцов. Поэтому уменьшение фиброза является насущной медицинской проблемой. Но, несмотря на кажущуюся простоту рубцовой ткани, фиброз является чрезвычайно сложным процессом, в котором задействованы многочисленные типы клеток и сигнальные молекулы.

Ученые с помощью математической модели на основе экспериментальных данных исследовали саму рубцовую ткань. Ученые показали, что в основном за формирование рубцов отвечают миофибробласты, но не только они. В некоторых рубцах кроме этих клеток присутствуют многочисленные клетки иммунной системы – макрофаги. Рубцевание с помощью двух типов клеток ученые назвали "горячим фиброзом", по аналогии с воспалительным процессом. Другие рубцы получили название "холодного фиброза", в этом случае макрофагов почти нет, и весь рубец формируют миофибробласты.

Ученые сосредоточились на исследовании холодного фиброза. Они нашли белок, который играет ключевую роль в разрастании рубцовой ткани. На мышиной модели ученые показали, что, воздействуя на этот белок, разрастание рубцовой ткани можно остановить.

Соавтор работы профессор Эльдад Цахор говорит: "Мы обнаружили, что горячий и холодный фиброз сердца – это два разных заболевания. Это говорит о том, что разработка лекарств от этих заболеваний должна идти по двум разным путям".