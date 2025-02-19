Прием витамина Е во время беременности может снизить аллергию на арахис у детей

Исследования показали, что включение в рацион беременной самки мыши α-токоферола, формы витамина Е, может уменьшить риск развития пищевой аллергии и анафилаксии у новорожденных мышат.

Исследование, опубликованное в The Journal of Immunology, показало, что детеныши мышей, чьи матери получали пищу с добавлением α-токоферола во время беременности и лактации, продемонстрировали снижение выработки антител IgE к пищевым аллергенам и уменьшение анафилаксии, вызванной арахисом. Такое значительное улучшение результатов было связано с более высоким уровнем α-токоферола у детенышей матерей, принимавших добавку, по сравнению с теми, кто ее не получал.

Для достижения этих результатов исследователи использовали мышей, чтобы воспроизвести условия, способствующие развитию аллергии у младенцев. Они изучали детенышей мышей, предрасположенных к экземе и пищевой аллергии, поскольку у детей с высоким риском аллергии на арахис часто развивается экзема.

Мышам нанесли известные пищевые аллергены, домашнюю пыль и моющее средство на кожу, чтобы воспроизвести обычные воздействия, с которыми сталкиваются дети. Через 2,5 недели этих детенышей подвергли оральному воздействию аллергена, чтобы оценить их аллергическую реакцию. Это было сделано, чтобы имитировать раннее сенсибилизирующее воздействие аллергенов, которое подготовляет иммунную систему к реакции на последующие оральные воздействия. Исследователи выяснили, что детеныши, рожденные от матерей, которые получали диету с добавлением α-токоферола, продемонстрировали снижение развития аллергии.