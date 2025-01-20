Ученые готовятся к реставрации 2100-летней мозаики Александра Македонского

Ученые Университета Неаполя провели детальное неинвазивное обследование древнеримской мозаики, изображающей битву Александра Македонского с Дарием при Иссе. Исследование стало первым шагом к реставрации мозаики.

В 333 году до н. э. у небольшой реки Пинар, протекающей по границе современных Турции и Сирии, произошла битва между войсками Александра Македонского и персидского царя Дария III. В истории это событие сохранилось как битва при Иссе. Сравнительно небольшая армия Александра разгромила огромную армию персидского царя и подорвала его могущество.

Примерно через 200 лет после битвы при Иссе мозаика, изображающая сражение, была создана для пола Дома фавна в Помпеях. Сейчас она хранится в Национальном археологическом музее Неаполя (MANN), Италия. Мозаика размером 5,82 x 3,13 метра состоит из более чем 1,9 миллиона плиток, ни одна из которых не превышает 4 мм.

Исследователи из Университета Неаполя Федерико II в сотрудничестве с учеными MANN применили самые современные неинвазивные методы для изучения мозаики.

Результаты работы опубликованы в журнале PLOS ONE.

С помощью мультиспектральной съемки ученые получили изображения 64 участков, установили первоначальные цвета плиток, уровень деградации поверхности и свидетельства прошлой обработки. Портативная рентгеновская флуоресценция позволила детально изучить химический состав мозаики: были взяты 144 точечных пробы. Инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье и рамановская спектроскопия использовались для определения минерального состава использованных материалов.

На поверхностях были обнаружены следы гипса и восковых покрытий. Воск, скорее всего, был нанесен во время реставрации XIX века, а гипс, возможно, был перенесен с защитных слоев, использованных во время транспортировки мозаики в музей в 1843 году.

Плитки были разделены на четыре категории на основе различных составов, выбранных для окраски. Плитки на карбонатной основе (белые, розовые, красные, желтые, зеленые, светло-голубые), вероятно, были получены из итальянских и средиземноморских мраморов. Плитка на силикатной основе (черная, серая, зеленая), возможно, была получена из вулканических или метаморфических пород. Были обнаружены витражные материалы (желтые, зеленые, коричневые, красные), в том числе содержащие стекло. Черные и красные плитки с повышенным содержанием железа и марганца могли быть получены из черных камней римской эпохи.

Осмотр с обратной стороны мозаики выявил пустоты и следы применения клея. Тепловизионное обследование показало деформации раствора и нестабильные места мозаики. Это позволило специалистам по консервации понять, что необходимо для успешного укрепления структуры при запланированных реставрационных работах.