Исследование: кошки заражаются птичьим гриппом и могут передавать его людям

Ученые Университета Мэриленда показали, что, начиная с 2023 года, резко выросло число случаев заражения домашних кошек птичьим гриппом.

Вирус птичьего гриппа H5N1 за последнее время распространился на крупный рогатый скот и другие виды млекопитающих. Болезнь сначала перешла от птиц к коровам, а теперь появились сообщения о заражении и гибели фермерских кошек, которые, как полагают, заразились через сырое молоко.

Исследователи из Университета Мэриленда изучили опубликованные за 20 лет данные о распространении птичьего гриппа у кошек.

Препринт работы опубликован на сайте medRxiv.

Анализируя данные с 2004 и 2024 годы, ученые заметили резкое увеличение количества сообщений об инфекциях у домашних кошек, начиная с 2023 года. Это связано с распространением высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N1 у целого ряда млекопитающих, которые никогда раньше не заражались. В том числе появились сообщения об инфекциях у мышей, на которых часто охотятся кошки.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявляют, что заражение людей птичьим гриппом от кошек маловероятно, но возможно, "особенно при длительном и незащищенном контакте с животным".

Ученые зафиксировали несколько случаев передачи птичьего гриппа от кошки к кошке. Это означает, что вирус все лучше адаптируется к иммунной системе млекопитающих, и вероятность заражения людей растет.

Когда кошки заболевают птичьим гриппом, у них часто возникают затруднения дыхания, меняется поведение. У некоторых кошек H5N1 вызывает слепоту. На это хозяевам животных следует обращать внимание и при подозрении обращаться к ветеринару.

Хотя случаев заражения кошек сравнительно немного, уровень смертности от распространяющегося сегодня штамма H5N1 среди них высокий – около 67%.

Ведущий автор работы Кристен Коулман дала несколько советов владельцам кошек, как обезопасить питомцев: "Не кормите кошку сырым мясом или сырым молоком, ограничьте время, которое кошка проводит на открытом воздухе без присмотра. Кошки охотятся на диких птиц, которые могут быть заражены".