Недалеко от Израиля найдено древнее судно, меняющее представление об истории мореходства

Впервые в истории останки корабля, датируемого Бронзовым веком, найдены на значительном удалении от берега. В 90 километрах от побережья Северного Израиля на глубине 1,8 километра обнаружены останки корабля, которому около 3300 лет. Это первое подтверждение, что древние средиземноморские мореходы умели ориентироваться по небесным светилам.

Груз корабля был найден в ходе исследований морского дна, проводимых компанией Energean, управляющей газовыми месторождениями "Кариш" и "Танин". Он составляет сотни сохранившихся кувшинов ханаанской работы Бронзового века. Компания обратилась к Управлению древностей.

"Скорее всего, корабль затонул, попав в бурю, но нельзя исключать и столкновения с пиратами – в Бронзовый век пиратов было немало. Это самый древний затонувший корабль, найденный в Восточном Средиземноморье. Речь идет о сенсации глобального масштаба – ведь она свидетельствует, что наши далекие предки могли пересекать море, ориентируясь только по солнцу и звездам", – говорит глава отдела морской археологии Яаков Шарвит.

"В ходе геологоразведочных работ мы проводим исследования различных параметров, задействуя подводного робота. Тот и обнаружил на дне моря кувшины. Мы работаем в постоянном контакте с управлением, и переслали фотографии. Сразу стало ясно, что речь идет о сенсации", – рассказала глава отдела окружающей среды Energean доктор Карнит Бахартан.

В ходе исследования стало понятно, что видимой оказалась только часть кувшинов, судя по всему, сложенных в несколько ярусов. Остальные, как и фрагменты корабля, длина которого могла достигать 14 метров, были погребены под слоем ила.

Два кувшина были подняты на поверхность. Речь идет о стандартных для того времени транспортных емкостях, в которых могли находится масло, вино, фрукты. "То, что на одном корабле были сотни таких кувшинов, свидетельствует об объеме морской торговли того периода", – отмечает Шарвит.

Археолог добавляет: груз, находящийся на подобной глубине, был вне досягаемости ныряльщиков и не пострадал от штормов. Он дошел до нас в целости и сохранности.

Он отмечает, что во всем Восточном Средиземноморье было найдено всего два сравнимых по времени затонувших корабля, однако оба они находились в непосредственной близости от берега. "Это стало основой для теории, согласно которой каждый переход был недлинным – корабли шли вдоль берега. Теперь эту теорию придется пересмотреть", – считает он.