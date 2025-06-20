Разработана краска, которая отражает солнечный свет и охлаждает поверхности

Исследователи из Сингапура создали новый вид краски, способной отражать солнечные лучи и охлаждать поверхности за счет медленного испарения воды. В отличие от большинства коммерческих охлаждающих красок, которые отталкивают влагу для защиты материалов, эта новинка остается эффективной даже в жарком и влажном климате. Ученые сообщили об этом в журнале Science, отметив, что технология предлагает энергоэффективный способ снижения температуры.

Ученые из Наньянского технологического университета разработали цементную краску, сочетающую три подхода к охлаждению: радиационное охлаждение, испарительное охлаждение (аналогичное тому, как охлаждается кожа человека), а также отражение солнечного света. В рамках эксперимента исследователи нанесли разные краски на три небольших домика: одну – обычную белую, другую – промышленную охлаждающую, основанную только на радиационном охлаждении, и третью – свою инновационную формулу. Спустя два года под солнцем и дождями Сингапура первые две краски заметно пожелтели. А вот их краска, как отмечает соавтор Цзипэн Фэй, осталась белоснежной. Это важно, поскольку белый цвет позволяет поверхности сохранять способность отражать свет и эффективно охлаждаться.

Благодаря пористой структуре новая краска способна удерживать влагу и постепенно её испарять, наподобие того, как потеет человеческое тело. Она отражает от 88 до 92 процентов солнечного света даже во влажном состоянии и отводит до 95 процентов поглощенного тепла. Добавленные наночастицы усиливают отражающую способность и увеличивают прочность покрытия, помогая сохранять белизну со временем. Кроме того, небольшие количества полимера и соли способствуют удержанию влаги и предотвращают появление трещин. По результатам испытаний, дом, покрытый этой краской, тратил на 30-40 % меньше энергии на кондиционирование воздуха по сравнению с другими зданиями.

По словам соавтора исследования Си Ви Коха, в среднем около 60 % энергии, потребляемой зданиями по всему миру, уходит на их охлаждение. Одним из дополнительных плюсов новой краски, которая хорошо отражает свет и удерживает влагу, является ее способность снижать эффект городского теплового острова – явления, при котором температура в городах становится выше, чем в пригородах или сельской местности. В отличие от кондиционеров, которые тратят электричество и выбрасывают нагретый воздух обратно в окружающую среду, эта краска отводит тепло в виде невидимого инфракрасного излучения, которое рассеивается в атмосфере, не повышая температуру воздуха вокруг здания.