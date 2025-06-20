То, чего нам не хватает: регулярность сна у подростков может защитить их психическое здоровье

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Sleep Research, показало, что стабильный режим сна у подростков помогает ослабить связь между проблемами со сном и признаками психических расстройств. У участников, испытывавших трудности со сном в течение ночи, на следующий день чаще наблюдались выраженные симптомы нарушений психического состояния. Тем не менее, у тех, чей сон был более регулярным, влияние подобных нарушений на физические проявления было менее выраженным.

Работа была направлена на изучение ежедневной взаимосвязи между нарушениями сна у подростков и внутренне направленными симптомами психических расстройств. Также ученые хотели выяснить, влияет ли регулярность сна на выраженность этих симптомов и способна ли она смягчить негативное воздействие проблем со сном на психическое состояние. Внутренне направленные симптомы включают эмоциональные и психологические трудности, такие как тревожность, депрессия и социальная замкнутость. Для анализа использовались данные первой волны четырехлетнего лонгитюдного исследования, в котором приняли участие 350 подростков. Средний возраст участников составлял 14 лет, причем 69% из них составляли девочки. Выборка отличалась расовым и этническим разнообразием.

Подростки прошли субъективную оценку сна с помощью Питтсбургского индекса качества сна, а также в течение 14 дней подряд носили актиграфы – специальные устройства, фиксирующие движения, которые применяются для анализа режима сна и уровня физической активности. В тот же двухнедельный период участники ежедневно заполняли анкеты, оценивая уровень тревожности и наличие соматических симптомов – таких как боли, усталость или головокружение, не имеющих четкого медицинского объяснения и часто обусловленных психологическим напряжением.

Анализ показал, что подростки, которым требовалось больше времени, чтобы заснуть, чаще испытывали тревожные состояния и жаловались на соматические симптомы. Похожие результаты наблюдались и у тех, чьи ночи сопровождались большим количеством нарушений сна. Иными словами, в те дни, когда подростки хуже спали, они, как правило, чувствовали себя хуже на следующий день.

У подростков с более стабильным режимом сна наблюдалось немного меньше признаков тревожности и физических жалоб. Кроме того, регулярность сна ослабляла связь между нарушениями сна и этими симптомами. Особенно заметно это проявлялось в том, что устойчивый график сна снижал негативное влияние проблем со сном на физическое самочувствие подростков.