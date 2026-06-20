Подростки, чьи родители больше отвлекаются на телефоны, более неуверенны в себе

Ученые обнаружили связь между частым использованием смартфонов родителями и формированием у подростков небезопасного типа привязанности. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Специалисты в области цифрового психического здоровья заинтересовались проблемой после того, как все больше подростков начали жаловаться на то, что родители уделяют больше внимания своим гаджетам, чем общению с детьми. Чтобы изучить возможное влияние этой тенденции, исследователи разработали специальную шкалу, оценивающую восприятие подростками того, как использование гаджетов их опекунами отражается на внимании, доступности и качестве взаимодействия в семье.

В исследовании приняли участие 600 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, представляющих различные регионы США. Участники заполнили опросники, позволяющие оценить как особенности их привязанности, так и влияние родительских гаджетов на отношения в семье. Анализ показал, что подростки, которые чаще ощущали отвлеченность родителей на смартфоны и другие устройства, чаще демонстрировали признаки тревожного или избегающего типа привязанности. Такие формы привязанности связаны с более высоким риском психологических трудностей и проблем в межличностных отношениях в будущем.

Авторы подчеркивают, что исследование выявило лишь статистическую связь и не доказывает причинно-следственную зависимость. Не исключено, что подростки с уже сформировавшейся небезопасной привязанностью могут воспринимать родителей как менее доступных независимо от их цифровых привычек.

Тем не менее ученые считают результаты важным поводом для дальнейших исследований. По их мнению, даже незначительное влияние родительской увлеченности гаджетами может иметь долгосрочные последствия для эмоционального благополучия детей, учитывая повсеместное распространение смартфонов. Исследователи отмечают, что не призывают родителей полностью отказываться от использования устройств. Однако они рекомендуют по возможности откликаться на попытки ребенка установить контакт и демонстрировать внимание даже в тех случаях, когда взрослые заняты своими гаджетами.