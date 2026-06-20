Пчелы производят специальное "детское питание", чтобы обеспечить личинкам сбалансированную пишу

Исследование показало, что медоносные пчелы не просто собирают пыльцу для своих личинок, а фактически готовят для них специальное "детское питание". Ученые выяснили, что большинство видов пыльцы не содержит идеального набора незаменимых аминокислот, необходимых для роста и развития пчел. Поэтому насекомые компенсируют этот недостаток, смешивая пыльцу с разных растений и перерабатывая ее в улье.

В ходе экспериментов исследователи сравнили состав аминокислот в тканях пчел и в пыльце почти ста видов британских растений. Оказалось, что пчелы лучше растут и набирают массу, когда получают пищу, по составу близкую к их собственным тканям. Также выяснилось, что избыток некоторых аминокислот может снижать аппетит насекомых.

Собранную пыльцу рабочие пчелы превращают в так называемый "пчелиный хлеб", которым питаются пчелы-кормилицы. Затем они вырабатывают питательные выделения, включая маточное молочко, которым кормят личинок. Анализ показал, что такой корм гораздо лучше сбалансирован по составу, чем пыльца любого отдельного растения.

Авторы работы считают, что для сохранения популяций пчел важно не только увеличивать количество цветущих растений, но и обеспечивать разнообразие источников пыльцы, поскольку именно разнообразный рацион помогает насекомым получать все необходимые питательные вещества.