Израильский стартап разработал приложения для родителей, чтобы уберечь детей от анорексии

Стартап Thrive Together разработал приложение на основе машинного обучения, которое позволяет родителям отслеживать состояние ребенка и вовремя принимать меры.

Анорексия чаще всего случается у взрослых женщин, но в последние годы наблюдается рост числа детей и подростков, у которых диагностируется это и другие расстройства пищевого поведения. Но родителям не всегда легко заметить заболевание. Оно развивается постепенно и на первых стадиях характеризуется несколько странным поведением, а какие-либо физические симптомы, как правило, отсутствуют.

Родители видят ребенка постоянно и заметить изменения бывает сложно. Здесь нужен внешний наблюдатель. Им может стать врач, но, чтобы обращаться к врачу, нужны серьезные основания. Однако таким внимательным наблюдателем может стать и приложение.

К такому выводу пришел Онн Манельсон, когда у его дочери начала развиваться анорексия. Предприниматель основал стартап Thrive Together, который разработал платформу для контроля пищевого поведения ребенка.

"Вы ничего не замечаете до тех пор, пока ребенок не становится очень, очень худым, – говорит Манельсон в интервью ISRAEL21c. – А расстройства пищевого поведения – это хроническое заболевание, поэтому речь идет о циклах лечения в несколько лет".

Манельсон говорит, что приложение Thrive ориентировано именно на родителей, а не на ребенка. Данные, предоставляемые самими детьми, ненадежны, поскольку дети не всегда могут точно описать свое состояние. Кроме того, дети иногда говорят неправду, чтобы оправдать ожидания взрослых.

Раз в день приложение Thrive напоминает родителям о необходимости заполнить ежедневный отчет о состоянии ребенка, страдающего расстройством пищевого поведения.

"Приложение задает вопросы. Как ел ребенок? Какое у него было настроение? Какие клинические симптомы, связанные с расстройством пищевого поведения, вы заметили? Встречались ли с психотерапевтом? Принимали ли дети лекарства?" – объясняет Манельсон.

На основе ежедневных данных, предоставленных родителями, алгоритм приложения,

основываясь на машинном обучении и научно обоснованных методах, создает еженедельные отчеты, которыми родители могут поделиться с лечащим врачом, чтобы лучше понять, что происходит с ребенком. Таким образом Thrive становится внимательным независимым наблюдателем, который помнит свою историю, может дать полезный совет и вовремя предупредить о тревожных изменениях.