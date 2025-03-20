Китайские гуманоиды тренируются для первого в мире марафона роботов в Пекине

13 апреля в Пекине состоится первый в мире роботизированный полумарафон. Несколько крупных разработчиков роботов в Китае уже начали тренировать своих гуманоидов для участия в забеге.

Цель мероприятия – продемонстрировать скорость, ловкость и эффективность роботов. Эксперты уверены, что оно станет новым способом продвижения китайских технологий в области робототехники. Гонка протяженностью 21 километр станет для роботов настоящим стресс-тестом, проверкой их на предельные нагрузки.

В гонке примут участие только гуманоидные двуногие модели, такие как Casbot 1 от компании Casbot и Wheat от Magiclab. Роботы могут быть как дистанционно управляемыми (в том числе полуавтономными), так и полностью автономными. Победитель забега получит небольшой приз в размере 5000 юаней ($691). Сообщается, что будут также присуждены призы за лучшую походку, наибольшую популярность среди зрителей, а также для роботов, которые в числе первых пересекут финишную черту.

В конкурсе смогут участвовать стартапы в области робототехники, исследовательские институты, университеты, клубы робототехников и другие инновационные организации со всего мира.

Чжоу Ди, эксперт из министерства науки и технологий Китая, рассказал в интервью Yicai Global, что роботизированный марафон будет не только эффективным маркетинговым инструментом, но и реальной возможностью для сравнения роботов. По его словам, событие можно рассматривать как своего рода испытание, которое позволит потенциальным клиентам и инвесторам оценить технологии.