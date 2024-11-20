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Наука и Хайтек

Исследователи создают "энергосберегающие кирпичи", которые могут контролировать температуру в доме

Экология
Исследования
время публикации: 20 ноября 2024 г., 14:20 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 14:32
Исследователи создают "энергосберегающие кирпичи", которые могут контролировать температуру в доме
Diane Bondareff/AP Images for Glen-Gery

Исследователи работают над созданием энергосберегающих кирпичей, которые помогут контролировать температуру в здании и экономить домовладельцам расходы на счета.

Группа ученых из Королевского технологического Института в Мельбурне (Австралия) создала новый метод изготовления кирпичей путем смешивания глины с отходами стекла и угольной золой, который помогает сократить энергозатраты на их производство и исключить большие объемы выбросов углерода. Энергосберегающим кирпичам достаточно только 1742 градусов для изготовления, вместо 1922 градусов, которые необходимы для производства обычных кирпичей. Это приводит к 20%-му сокращению энергии, необходимой для их создания, что значительно уменьшает количество используемого топлива.

Кроме того, кирпичи обладают низкой теплопроводностью, что помогает сохранять прохладу в зданиях летом и удерживать тепло зимой. Это обеспечит комфортные условия и позволит предприятиям и домовладельцам значительно экономить на энергозатратах.

На данном этапе исследователи сосредоточены на масштабировании производства "умных" кирпичей в сотрудничестве с мельбурнскими производителями, чтобы обеспечить широкую доступность экологически чистых кирпичей на рынке.

Наука и Хайтек
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