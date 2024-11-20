На дне Мертвого моря обнаружены уникальные белые курильщики

В рамках исследовательского проекта, координируемого Центром Гельмгольца (Германия), ученые обнаружили на дне Мертвого моря многочисленные белые курильщики. Наблюдение за ними может помочь предсказать проседание почвы.

Мертвое море – очень динамичная система. Его уровень падает примерно на метр в год уже более 50 лет. Сегодня поверхность озера – примерно на 438 метров ниже уровня моря.

В течение многих лет гидрогеолог доктор Кристиан Зиберт изучает динамику подземных вод вокруг Мертвого моря и под его дном. Команда водолазов, с которой он работает, обнаружила на дне белые курильщики, из которых вытекает мерцающая жидкость.

О своем исследовании ученые рассказали в журнале Science of the Total Environment.

"Они поразительно похожи на черные курильщики в морских глубинах, но система совершенно иная", – говорит Зиберт. Черные курильщики расположены на глубине в несколько тысяч метров вдоль срединно-океанических хребтов. Они выбрасывают горячую воду, содержащую сульфиды. Белые курильщики на дне Мертвого моря выбрасывают сильно засоленные грунтовые воды.

Грунтовые воды из близких водоносных горизонтов проникают в соленые озерные отложения, вымывая толстые слои породы, состоящие в основном из минерала галита. В результате образуется насыщенный рассол. "Поскольку плотность этого рассола несколько ниже, чем у воды в Мертвом море, он поднимается вверх, как струя. Это похоже на дым, но это соленая жидкость", – объясняет Зиберт.

При контакте с озерной водой растворенные соли кристаллизуются и образуют белые солевые жерла. За один день они могут вырасти на несколько сантиметров. Многие из белых курильщиков достигают одного-двух метров в высоту, но среди них встречаются гиганты высотой более 7 метров с диаметром до 3 метров.

Наблюдение за белыми курильщиками очень важно, поскольку они могут служить ранним предупреждением о возникновении карстовых воронок. Эти воронки достигают ширины 100 метров и глубины до 20 метров. Тысячи таких воронок образовались у Мертвого моря только за последние десятилетия. При растворения массивных слоев соли в почве образуются гигантские полости, над которыми земля может обрушиться в любой момент.

Исследовательская группа показала, что белые курильщики образуются там, где процесс образования подземных полостей идет особенно интенсивно. Это делает белые курильщики отличным инструментом для обнаружения районов, которым грозит обрушение в ближайшем будущем.

"Автономные суда, оснащенные многолучевыми эхолотами и гидролокаторами, могут быть использованы для высокоточного картирования белых курильщиков. Это единственный на сегодняшний день и очень эффективный метод выявления регионов, подверженных риску обрушения", – поясняет Зиберт.