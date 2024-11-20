Израильский стартап разработал устойчивые полимерные пластики из переработанных текстильных отходов

Компания TextRe разработала инновационный метод переработки синтетических тканей в материал, который можно применять в транспортных средствах, электронике и домашнем декоре.

Технология, разработанная TextRe, поможет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду текстильной и пластмассовой промышленности. Она позволяет превращать смешанные синтетические полимеры из текстильных отходов в экологичное переработанное сырье, которое производители могут использовать для создания качественной, экономически выгодной и устойчивой продукции. Состав синтетических волокон, таких как полиэстер и нейлон, подвергается экструзии – процессу, в ходе которого создается объект определенной формы путем продавливания материала через матрицу.

В интервью Israel2c Ли Коэн – генеральный директор и соучредитель TextRe, объясняет, что главная миссия проекта – дать возможность пластиковой промышленности преобразиться "без необходимости идти на компромиссы в отношении производительности, характеристик, цены и доступности".

На данном этапе компания планирует выйти на европейский рынок. "У них есть инфраструктура для текстильных отходов, признание необходимости вторичной переработки и устойчивого развития, а также правила для текстильной и пластмассовой промышленности", – объясняет Коэн.