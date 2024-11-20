По изменениям атмосферного электричества можно предсказывать погоду

Исследование, проведенное под руководством ученых из Еврейского университета Иерусалима, показало, как по измерениям атмосферного электрического поля можно предсказывать экстремальные погодные явления.

Работа опубликована в журнале Atmospheric Research.

Ученые исследовали зимние погодные системы низкого давления, известные как "кипрские минимумы", в пустыне Негев на юге Израиля. При "мокрых" кипрских минимумах – ситуациях, когда дождь выпадает при прохождении холодного фронта, – исследователи наблюдали значительное изменение электрического поля. Поминутные данные показали, что значения градиента потенциала резко возрастают с типичных для погодной системы уровней (около 100-200 вольт на метр) до тысяч вольт на метр во время дождя.

Скачки градиента происходили при прохождении восходящих облаков (кучево-дождевых). Это указывает на то, что различные типы облаков создают разные модели электрических полей. В исследовании подчеркивается, что на электрические колебания влияет не только интенсивность дождя, но и структура облаков и электрический заряд дождевых капель.

Благодаря своим измерениям исследователи показали, как вариации электрического поля коррелируют с конкретными погодными условиями. Ученые считают, что измерения электрического поля могут улучшить системы прогнозирования экстремальной погоды, особенно в регионах, подверженных внезапным наводнениям и резким изменениям погоды.

В Израиле, расположенном между пустынным и средиземноморским климатом, незначительные изменения в расположении системы низкого давления могут привести к резким переменам локальной погоды. Мониторинг динамики электрического поля может обеспечить раннее предупреждение о таких переменах.

Соавтор работы доктор Рой Янив говорит: "Способность выявлять эти изменения на ранней стадии особенно важна для таких уязвимых регионов, как Израиль, где даже незначительные изменения климатических условий могут привести к серьезным последствиям".

Ученые считают, что наблюдения за атмосферным электрическим полем следует включить в системы постоянного мониторинга погоды, особенно в засушливых и полузасушливых регионах, которые становятся все более уязвимыми при изменении климата.