Компания SpaceX осуществила шестой тестовый полет Starship, за стартом наблюдали Маск и Трамп

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, в рамках шестого испытательного запуска ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship проверила ключевые технические улучшения аппарата, включая повторное зажигание двигателя Raptor в космосе.

Наблюдать за запуском вместе с Маском впервые приехал избранный президент США Дональд Трамп. В прямом эфире за ходом испытательного полета следили примерно 7 миллионов человек.

Корабль Starship с ракетой-носителем Super Heavy был запущен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. После одного витка вокруг Земли Starship вслед за сходом с орбиты приводнился в Индийском океане к северу-западу от Австралии.

Тем временем носитель Super Heavy через примерно 7-8 минут после пуска совершил управляемое приводнение в Мексиканском заливе.

SpaceX отменила возвращение Super Heavy на стартовый комплекс, где при посадке его предполагалось схватить специальными рычагами вышки – роборуками системы Mechazilla. Такая операция впервые была осуществлена в ходе предыдущего тестового полета.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам, отмечает ТАСС. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (корабля – 50 м, ускорителя – 71 м), диаметр – 9 м, грузоподъемность – 100-150 тонн.