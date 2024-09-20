При зрительном контакте мозг собаки синхронизируется с мозгом человека

Исследователи из Китайской академии наук обнаружили синхронизацию нейронной активности у людей и собак. Результаты могут быть использованы для разработки лекарств при расстройствах аутического спектра.

Предыдущие исследования неоднократно показывали, что если люди разговаривают или работают друг с другом, у них может возникнуть синхронизация мозговых волн. Но о том, что такая синхронизация может появиться при общении человека и животного, ничего не было известно.

Исследователи провели эксперимент на собаках. Ученые измерили активность мозга у людей и собак, накладывая электроды на голову. При проведении эксперимента десять молодых биглей познакомились с людьми, которых они прежде не знали, и пары общались в течение пяти дней.

Работа опубликована в журнале Advanced Science.

В ходе экспериментов пары человек-собака вступали в невербальную коммуникацию, такую как зрительный контакт, похлопывание или поглаживание. "Мы обнаружили, что при общении человека и собаки корреляции в лобных и теменных областях возрастали. Особенно сильно это проявлялось, когда они смотрели друг другу в глаза", – пишут авторы работы.

Когда участники эксперимента гладили собак, команда наблюдала аналогичную синхронизацию, но в этом случае синхронность была сильнее выражена в теменной области мозга.

Анализируя данные от каждого взаимодействия человека и собаки, команда показала, что именно человеческий мозг инициирует совместную нейронную активность, а только потом мозг собаки "подстраивается". По мере того как люди и собаки проводили вместе все больше времени, синхронизация проявлялась все сильнее.

Некоторые ученые предполагают, что при расстройствах аутистического спектра, снижается синхронизация мозга пациента с другими людьми. Чтобы глубже изучить эту гипотезу, исследователи повторили свои эксперименты, но на этот раз с девятью собаками, которые демонстрировали "аутические" черты. В этом случае пары человек-собака действительно показали меньшую синхронизацию.

В предыдущих исследованиях было показано, что ЛСД улучшает социальное поведение "аутичных" мышей, поэтому ученые попробовали дать "аутичным" собакам дозу этого психоделика. Препарат улучшил синхронизацию мозга собаки с мозгом человека. "Наши результаты показали возможность разработки негаллюциногенных аналогов ЛСД для лечения пациентов с расстройствами аутического спектра", – заключают авторы.