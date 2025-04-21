Геномный анализ показал, что когда-то все розы были скромными желтыми цветами

Геномный анализ, проведенный исследователями из Пекинского университета лесного хозяйства показал, что все роскошные розы, происходят от скромного цветка, который до сих пор растет в Северном Китае.

Результаты опубликованы в журнале Nature Plants.

Розы были одомашнены около 5000 лет назад в Китае и постепенно распространились по всему миру. Розы самых разных цветов и оттенков – красные, розовые, белые, чайные – составляют почти 30% продаж на рынке срезанных цветов. В мире сегодня около 200 видов роз и более 35 000 сортов.

Глобальное изменение климата побудило селекционеров роз переключить свое внимание с чисто эстетических признаков роз на выведение сортов, которые более устойчивы к стрессовым факторам, таким как засуха и болезни, поскольку за такими розами проще ухаживать.

Заимствование генетических ресурсов диких сортов роз, которые обладают такими ценными чертами, как аромат и устойчивость к болезням, представляет собой многообещающую стратегию для выведения новых сортов. Чтобы найти потенциальные геномные источники в дикой природе, ученые предприняли попытку выяснить генетическое происхождение роз.

Исследователи собрали 205 образцов более 80 видов розоцветных. Образцы были проанализированы с помощью геномного секвенирования и других методов, чтобы проследить их предковые черты. Ученые установили набор консервативных генетических маркеров, что помогло им составить карту эволюционной и географической истории и связей между видами роз.

Реконструкция предковых признаков показала, что общим предком изученных образцов был небольшой желтый цветок с одним рядом лепестков и листьями, разделенными на семь листочков. Только после того, как розы были одомашнены, у них появились новые цвета, большое количество лепестков и способность цвести гроздьями. Скромный предок всех роз и сегодня растет на сухом северо-западе Китая. Другой цветок – белый и ароматный, который был позднее использован при селекции, растет на влажном юго-западе Китая.

Ученые подчеркивают, что эти результаты дают прочную основу для использования ресурсов дикой розы, для повторного одомашнивания и разведения новых роз, устойчивых к меняющемуся климату.