Израильский стартап выращивает искусственные мышцы для тестирования лекарств

Израильская компания ProFuse Technology выращивает искусственные мышц для тестирования лекарств, направленных на борьбу с потерей мышечной массы.

Возрастная потеря мышечной массы поражает от 10 до 16% людей старше 50 лет, потеря мышц происходит при различных заболеваниях – особенно сильно при раке. Но в последние годы появилась еще одна массовая причина потери мышечной массы.

Быстрый рост популярности препаратов для похудения, который, как ожидается, будет только возрастать, вызывает серьезную озабоченность здоровьем людей из-за непреднамеренной потери мышечной массы.

Компания ProFuse специализируется на технологиях роста скелетных мышц. Стартап разрабатывает искусственные мышцы, которые точно повторяют структуру и функции естественных мышц человека.

Гай Нево-Михровский, генеральный директор и соучредитель компании, сказал изданию Israel21: "Препараты для снижения веса приводят к потере мышечной массы, что побуждает фармацевтические компании вкладывать значительные средства в разработку инновационных методов лечения, сочетающих препараты для снижения веса с терапией, направленной на сохранение мышечной массы".

Новая платформа будет использовать существующие технологии и передовую автоматизацию ProFuse для поиска новых лекарств, предотвращающих потерю мышечной массы, и точно предсказывать, какие молекулы могут получить одобрение регулирующих органов в качестве новых терапевтических средств.

Технология ProFuse позволяет проводить точные испытания многих молекул, упрощая процесс исследований и значительно сокращая время, ресурсы и затраты, а также устраняет необходимость в проведении обширных испытаний на животных.

Стартап был основан в 2021 году. Ученые определили естественный процесс, отвечающий за восстановление и регенерацию мышц, что позволило разработать инновационную технологию, позволяющую эффективно выращивать мышечные волокна в лабораторных условиях.

Компания привлекла около 8 миллионов долларов, в том числе от Европейского союза и Управления инноваций Израиля.