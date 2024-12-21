Вряд ли диснеевские принцессы жили долго и счастливо, у них были проблемы со здоровьем

Ученые из Университета Твенте (Нидерланды) проанализировали образ жизни героинь диснеевских мультфильмов и пришли к выводу, что здоровье красавиц подвергалось большому риску.

Исследование опубликовано в журнале British Medical Journal.

Авторы работы Санне ван Дийк и ее коллеги считают, что студии Disney следует позаботиться о самочувствии принцесс и помочь им начать жить здоровой жизнью.

Анализ здоровья героинь ученые начали с Белоснежки. Злая мачеха ограничила ее возможности для социализации, что подвергло красавицу риску сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, тревоги и преждевременной смерти, утверждают ученые. Семь гномов спасают Белоснежку от одиночества, не от отравленного яблока.

Принцесса Жасмин из "Аладдина" также подвержена риску последствий одиночества, поскольку растет в стенах дворца, не имея друзей, отмечают авторы. Ее домашний питомец тигр Раджах не только представляет риск зоонозной инфекции, его природные инстинкты могут привести к опасной и потенциально смертельной ситуации.

В "Красавице и Чудовище" тесный контакт с Чудовищем подвергает Красавицу риску заражения многими опасными для жизни инфекционными заболеваниями, такими как бруцеллез или бешенство.

Постоянное воздействие пыли на Золушку подвергает ее риску развития профессионального заболевания легких. Кроме того, фея-крестная рассыпает огромное количество волшебных блесток, хорошо известных как микропластик с алюминиевым покрытием. Такие частицы способны проникать в легочную ткань человека, объясняют авторы. Они считают, что Золушке, чтобы жить долго и счастливо, нужен не принц, а постоянная респираторная терапия.

Покахонтас страшно рисковала, прыгая со скалы. Время ее падения составило девять секунд. Авторы оценили высоту скалы в 252 метра. Ученые пишут, что такой прыжок, даже если бы после него Покахонтас почему-то выжила, оставил бы ей целую "симфонию переломов, а не гармоничное единение с природой". (Высота Золотого моста в Сан-Франциско составляет около 70 метров и выжить после прыжка не удается практически никому.)

В "Спящей красавице" "бесконечный сон" принцессы неизбежно должен привести к сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсульту, ожирению и диабету. Столь длительный постельный режим связан с повышенным риском образования язв и атрофии мышц. Хотя принц Филипп и разрушает сонные чары, целуя принцессу, он нарушает социальные нормы, пренебрегая получением согласия.

"Студии Disney следует рассмотреть возможность принятия мер по преодолению этих проблем со здоровьем героинь, в том числе с помощью психотерапии и обучения совместному проживанию с животными, использованию индивидуальной защиты от инфекционных агентов и токсичных частиц, – пишут ученые. – Только тогда диснеевские принцессы смогут наконец начать жить здоровой жизнью".

В целом исследование голландских ученых может показаться анекдотичным и нелепым. Но не следует забывать, что для юных зрительниц сказочные принцессы – зачастую пример для подражания. Студии Disney неплохо бы учитывать это обстоятельство.