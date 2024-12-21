Таксисты реже страдают болезнью Альцгеймера по сравнению с людьми других профессий

Недавнее исследование показывает, что водители машин скорой помощи и таксисты имеют меньший риск смерти от болезни Альцгеймера по сравнению с людьми других профессий.

Для нейробиологов таксисты уже давно являются предметом изучения. Еще около 20 лет назад британские ученые проводили исследование, которое показало, что лондонские водители такси имеют больший гиппокамп – область мозга, которая отвечает за обучение, память и ориентацию в пространстве, чем люди из других профессий.

Для последнего исследования были использованы данные Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые связывают причины смерти с профессией. Данные показали, что хотя средняя продолжительность жизни водителей такси была ниже (около 67 лет), чем в общей выборке (74 года), они умирали от болезни Альцгеймера реже, чем другие люди того же возраста. Среди всех участников исследования от болезни Альцгеймера скончались 3,9%, тогда как среди водителей такси этот показатель составил только 1%. Результаты показали, что помимо таксистов, водители машин скорой помощи также реже сталкивались с болезнью Альцгеймера, по сравнению с другими.

Ученые отмечают, что с увеличением популярности GPS-систем результаты таких исследований могут меняться со временем, так как водители становятся все более зависимыми от гаджетов, а не от собственной интуиции. В одном из исследований было показано, что люди, чья работа связана с навигацией по заранее установленным маршрутам, такие как водители автобусов, пилоты и капитаны кораблей, не имели более высоких рисков развития болезни Альцгеймера.