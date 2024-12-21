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Наука и Хайтек

Обратная эволюция: уникальная стратегия некоторых растений

Исследования
Растения
время публикации: 21 декабря 2024 г., 13:57 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 13:59
Обратная эволюция: уникальная стратегия некоторых растений
AP Photo/Ted S. Warren

Новое исследование: папоротники обладают уникальной способностью эволюционировать "в обратном направлении", переходя от стратегии диморфизма к стратегии мономорфизма.

Ученые из Университета Теннесси и Корнеллского университета выяснили, что некоторые растения, в частности папоротники, способны эволюционировать "в обратном направлении", возвращаясь к чертам, характерным для их предков, с целью получения эволюционных преимуществ.

Исследователи сосредоточились на репродуктивной стратегии растений и обнаружили, что некоторые папоротники совмещают производство спор и фотосинтез на одном и том же листе (что называется мономорфизмом), в то время как другие растения разделяют эти функции (называется диморфизмом).

Ранее считалось, что эволюция следует только в одну сторону, но теперь ученые обнаружили, что этот процесс может развиваться и в обратном направлении. Проанализировав образцы из коллекций естественной истории и разработав алгоритмы для оценки эволюционных изменений, команда ученых пришла к выводу, что папоротники отошли от общепринятой закономерности и, вместо того чтобы продолжать развивать диморфизм, вернулись к мономорфизму, который ранее был характерен для этих растений.

Такую реакцию исследователи объясняют тем, что папоротники – очень гибкие растения, поскольку они не имеют семян, плодов или цветов и могут фактически выбирать, где разместить свои структуры, отвечающие за образование спор. Возможно, именно эта гибкость повлияла на обратную эволюцию растений, чтобы они смогли адаптироваться к изменяемым климатическим условиям.

Наука и Хайтек
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