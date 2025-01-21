Гардения может помочь регенерации нервов при болезни, распространенной среди евреев-ашкенази

Ученые из Университета Джорджии показали, что выделенное из плодов гардении соединение может помочь лечению семейной дизавтономии – наследственного заболевания, от которого страдают евреи-ашкенази.

Семейная дизавтономия – очень тяжелое наследственное заболевания, от которого страдают почти исключительно евреи-ашкенази. В США вероятность рождения больного ребенка в этой популяции составляет 1 на 10000 рождений. Но самая высокая частота заболеваний в Израиле – 1 на 3700. У людей другого происхождения частота заболевания настолько низкая, что ее до сих пор не удалось оценить.

Такая ситуация, по мнению генетиков, сложилась в силу особенностей формирования популяции евреев-ашкенази. Вероятно, мутация на 9-й хромосоме возникла в период формирования общины в Центральной и Восточной Европе в VIII-IX веках н.э. Скорее всего мутация возникла в очень небольшой общине. Сохранение мутации связано с замкнутостью общины, ее относительной малочисленностью и многими "бутылочными горлышками" (резким снижением численности), причиной которых были погромы и эпидемии.

При семейной дизавтономии нарушается развитие периферийной нервной системы, сенсорных и моторных нейронов. Еще недавно носители заболевания редко доживали до взрослого возраста. За последние годы в Медицинском центре "Адаса" в Иерусалиме были разработаны тесты, позволяющие точно диагностировать болезнь и оценить риск рождения ребенка с семейной дизавтономией, также были разработаны методы поддерживающей терапии. Никаких методов лечения болезни нет.

Но в связи с новой работой ученых Университета Джорджии (США) появилась надежда на создание лекарства. Работа опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Ученые исследовали действие соединения генипин на развитие нейронов. Это соединение было впервые выделено в 1980-х из плодов широко распространенного цветка – гардении (Gardenia jasminoides). В лабораторных условиях это соединение не только восстановило правильное развитие сенсорных нейронов пациентов с семейной дизавтономией, но и предотвратило раннюю дегенерацию нервных клеток. Генипин улучшил формирование периферических нервов в двух мышиных моделях семейной дизавтономии. Команда исследователей предположила, что терапевтический эффект генипина связан со способностью соединения "сшивать" внеклеточный матрикс.

Ученые считают, что генипин может помочь не только при семейной дизавтономии, но и при других заболеваниях периферийной нервной системы.