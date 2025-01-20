Как ледниковые периоды и смена климата повлияли на эволюцию человека

Две группы ученых из Великобритании и Кореи построили цифровые модели изменения климата за последние 2 миллиона лет и показали, как его изменения повлияли на эволюцию и миграцию предков человека.

Еще сравнительно недавно изучение жизни гоминин (homo) – людей, их предков и близких родственников – в основном сводилось к археологии орудий и стоянок или анализу окаменелостей. Но сегодня мощным инструментом ученых стали цифровые модели климата. Ученые на основе новых методов восстанавливают климатические процессы за миллионы лет. Это дает возможность оценить влияние климата на миграцию, скрещивание и эволюцию разных видов homo.

Исследование ученых из Университетского колледжа Лондона на основе анализа кернов глубоководных отложений позволило получить температурные данные для Европы в период с 800 000 до 1,8 миллиона лет назад. На основе этих данных авторы создали климатическую модель и оценили географический ареал обитания гоминин, используя такие климатические переменные, как температура и количество осадков.

Ученые обнаружили, что до 1,1 млн лет назад присутствие гоминин в Средиземноморье характеризовалось стабильными и достаточно теплыми условиями, что позволило гомининам надолго занять территорию Европы. Но экстремальные и длительные ледниковые периоды, начавшиеся около 1,1 миллиона лет назад, вероятно, сделали регион слишком холодным для выживания гоминин. Ученые считают, что в это время население homo в Европе резко сократилось.

В другом исследовании ученые Национального университета в Пусане, Корея оценили, как климатические изменения в центральной Евразии повлияли на процесс скрещивания денисовцев и неандертальцев. Ученые разработали модель территориального распространения этих видов homo, объединив обширные археологические и генетические данные.

При создании модели ученые учли глобальные изменения климата за последние 400 000 лет. Ученые показали, что неандертальцы предпочитали леса умеренного пояса, в то время как денисовцы обитали в гораздо более широком диапазоне сред. Климатические изменения в среде обитания, вероятно, были вызваны орбитальным отклонениями в движении Земли. Эти изменения привели к тому, что предпочитаемые места обитания денисовцев и неандертальцев пересеклись, что дало возможность для скрещивания двух видов.

Как отмечают ученые, возможность построения цифровых моделей, их корректировка и верификация на основании ископаемых свидетельств позволяют увидеть более полную картину эволюции и миграции гоминин.