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Наука и Хайтек

В Перу найден предок большой белой акулы возрастом 9 миллионов лет

Палеонтология
время публикации: 21 января 2025 г., 17:21 | последнее обновление: 21 января 2025 г., 17:21
В Перу найден предок большой белой акулы возрастом 9 миллионов лет
Wikipedia.org. Фото: Elias Levy

20 января палеонтологи из Перу представили окаменелость возрастом 9 миллионов лет, которая принадлежала предку большой белой акулы, когда-то жившей в водах южной части Тихого океана, сообщает Reuters.

Почти полная окаменелость акулы Cosmopolitodus Hastalis была обнаружена примерно в 235 км к югу от Лимы, в бассейне реки Писко, в Перу. Этот район, известный своими частыми находками древних морских видов, представляет собой жаркую пустыню. Вид Cosmopolitodus Hastalis считается предком большой белой акулы. Хотя он уже вымер, его зубы когда-то достигали длины 8,9 см, а взрослые особи могли вырастать до почти 7 метров – длины небольшой лодки.

Останки древней акулы исследователи представили в нескольких стеклянных контейнерах, один из которых содержал огромную челюсть с острыми зубами. Палеонтолог Марио Урбина рассказал, что внутри желудка акулы были обнаружены останки множества сардин. Он также отметил, что в мире не так много мест, где можно обнаружить целые окаменелости акул.

Наука и Хайтек
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