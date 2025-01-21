Охотники-собиратели в Леванте 10 тысяч лет охотились на лис и кошек ради мяса и меха

Ученые Тель-Авивского университета и Управления древностей Израиля показали, что жители Леванта около 10 тысяч лет назад научились эффективно охотиться на мелких плотоядных.

Работа опубликована в журнале Environmental Archaeology.

Примерно в этот период охотники-собиратели в Леванте переходили к земледельческому образу жизни. Первые признаки изменений заметны уже в период 15-12 тысяч лет до н.э. Эти изменения включали в том числе расширение охоты на мелких копытных, таких как газели, и мелких хищников, таких как рыжие лисы и дикие кошки.

В 2012 и 2013 годах в мошаве Ахихуд в Западной Галилее на севере Израиля проводились охранные раскопки, в ходе которых были обнаружены различные каменные сооружения, каменные и обсидиановые орудия и семена бобовых.

Среди 1244 идентифицированных фрагментов костей животных было найдено большое количество останков мелких плотоядных, включая лисицу, дикую кошку, буковую куницу, египетского мангуста, европейского барсука, ласок и куниц.

Ученые изучили следы порезов и обжига на костях. Цель состояла в том, чтобы определить, были ли эти следы результатом процесса снятия шкуры или разделки для приготовления мяса. Было установлено, что более 12% останков лисиц и 19% останков диких кошек имели следы порезов. Это высокий показатель, особенно по сравнению с животными, на которых традиционно охотились в основном ради добычи мяса. Например, только 4,8% костных останков газелей имеют следы порезов.

Ученые пришли к выводу, что порезы на костях мелких плотоядных были результатом как снятия шкуры, так и разделки на мясо.

Ученые пишут, что это поднимает вопросы о роли мелких плотоядных и на других южнолевантийских стоянках. Охотиться на мелких плотоядных традиционными методами, такими которые использовались при охоте крупных животных ("вижу цель – атакую"), – трудно и малоэффективно. Мелкие плотоядные умело уходят от преследования. Чтобы охота была эффективной, нужно в том числе уметь делать ловушки, читать звериные следы, понимать какую положить приманку и т.д. Такие навыки не мог выработать один охотник, следовательно он должен был учиться у других и делиться опытом. Таким образом появление большого количества костей мелких плотоядных на левантийских стоянках, косвенно говорит и о новом уровне развития языка.