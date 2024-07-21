"Вечную" вакцину от гриппа разработали на основе смертоносной испанки

Ученые из Орегонского университета разработали вакцину от птичьего гриппа. Основой вакцины стали антитела испанки, которая унесла десятки миллионов жизней по время пандемии в 1918-1920 годах.

Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Птичий грипп H5N1 может стать причиной следующей пандемии. Количество случаев передачи инфекции от животных к человеку растет. Во многих странах уже идет разработка вакцин против H5N1 и принимаются другие меры, чтобы птичий грипп не застал человечество врасплох, как это случилось с SARS-CoV-2, вызвавшем пандемию COVID-19.

Новая вакцина, разработанная в Университете Орегона, основана не на современном вирусе H5N1. Вместо этого ученые использовали вирус гриппа 1918-1920 годов, – печально известной испанки (грипп H1N1), которая унесла жизни десятков миллионов людей во всем мире. Геномы вируса испанки были извлечены из тел нескольких умерших и прочитаны еще в 2005 году.

В 2007-м в условиях строжайшей безопасности испанку "оживили" и проверили ее вирулентность и смертоносность. Все подтвердилось. Это действительно один из самых смертельных вирусов, известных нам сегодня. Но ученые в новом исследовании решили использовать его для разработки вакцины.

Исследователи сообщили, что 6 из 11 приматов, привитых от вируса, циркулировавшего сто лет назад, пережили воздействие современного H5N1. Напротив, контрольная группа из 6 непривитых приматов, подвергшихся воздействию вируса H5N1, скончалась.

"Проблема любого гриппа в том, что это не один вирус", – говорит старший автор работы Джона Саша. – "Как и вирус SARS-CoV-2, грипп постоянно мутирует, и нам приходится гоняться за ним. Но мы часто опаздываем, и делаем вакцину против того вируса, который был, а не против того, каким он будет".

Белки-шипы на внешней поверхности вируса очень быстро эволюционируют, ускользая от антител. В случае, например, сезонного гриппа вакцины регулярно обновляются с использованием наилучшей оценки следующей стадии эволюции вируса. Иногда удается угадать новые мутации, иногда – нет.

Но есть особый тип иммунных Т-клеток, известный как эффекторные Т-клетки памяти. Они нацелены на внутренние структурные белки вируса, а не на его постоянно мутирующую внешнюю оболочку. Эта внутренняя структура меняется гораздо медленнее. Она представляет собой стационарную мишень для Т-клеток, которые могут найти и уничтожить любые клетки, инфицированные и очень давними и только что появившимися вариантами вируса. Новая вакцина как раз и нацелена на внутренние структурные белки.

Чтобы проверить теорию Т-клеток, исследователи разработали вакцину, используя в качестве матрицы вирус гриппа 1918 года. Саша говорит: "После почти 100 лет эволюции вируса эти критически важные для него внутренние белки не изменились. Я думаю, это означает, что через пять-десять лет единая и однократная прививка от гриппа станет реальной".