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Наука и Хайтек

"Вечную" вакцину от гриппа разработали на основе смертоносной испанки

время публикации: 21 июля 2024 г., 14:10 | последнее обновление: 21 июля 2024 г., 14:25
Кровати с пациентами в больнице Кэмп-Фанстона, штат Канзас, в разгар эпидемии испанки. 1918 год
Wikipedia.org. Фото: Otis Historical Archives, National Museum of Health and Medicine

Ученые из Орегонского университета разработали вакцину от птичьего гриппа. Основой вакцины стали антитела испанки, которая унесла десятки миллионов жизней по время пандемии в 1918-1920 годах.

Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Птичий грипп H5N1 может стать причиной следующей пандемии. Количество случаев передачи инфекции от животных к человеку растет. Во многих странах уже идет разработка вакцин против H5N1 и принимаются другие меры, чтобы птичий грипп не застал человечество врасплох, как это случилось с SARS-CoV-2, вызвавшем пандемию COVID-19.

Новая вакцина, разработанная в Университете Орегона, основана не на современном вирусе H5N1. Вместо этого ученые использовали вирус гриппа 1918-1920 годов, – печально известной испанки (грипп H1N1), которая унесла жизни десятков миллионов людей во всем мире. Геномы вируса испанки были извлечены из тел нескольких умерших и прочитаны еще в 2005 году.

В 2007-м в условиях строжайшей безопасности испанку "оживили" и проверили ее вирулентность и смертоносность. Все подтвердилось. Это действительно один из самых смертельных вирусов, известных нам сегодня. Но ученые в новом исследовании решили использовать его для разработки вакцины.

Исследователи сообщили, что 6 из 11 приматов, привитых от вируса, циркулировавшего сто лет назад, пережили воздействие современного H5N1. Напротив, контрольная группа из 6 непривитых приматов, подвергшихся воздействию вируса H5N1, скончалась.

"Проблема любого гриппа в том, что это не один вирус", – говорит старший автор работы Джона Саша. – "Как и вирус SARS-CoV-2, грипп постоянно мутирует, и нам приходится гоняться за ним. Но мы часто опаздываем, и делаем вакцину против того вируса, который был, а не против того, каким он будет".

Белки-шипы на внешней поверхности вируса очень быстро эволюционируют, ускользая от антител. В случае, например, сезонного гриппа вакцины регулярно обновляются с использованием наилучшей оценки следующей стадии эволюции вируса. Иногда удается угадать новые мутации, иногда – нет.

Но есть особый тип иммунных Т-клеток, известный как эффекторные Т-клетки памяти. Они нацелены на внутренние структурные белки вируса, а не на его постоянно мутирующую внешнюю оболочку. Эта внутренняя структура меняется гораздо медленнее. Она представляет собой стационарную мишень для Т-клеток, которые могут найти и уничтожить любые клетки, инфицированные и очень давними и только что появившимися вариантами вируса. Новая вакцина как раз и нацелена на внутренние структурные белки.

Чтобы проверить теорию Т-клеток, исследователи разработали вакцину, используя в качестве матрицы вирус гриппа 1918 года. Саша говорит: "После почти 100 лет эволюции вируса эти критически важные для него внутренние белки не изменились. Я думаю, это означает, что через пять-десять лет единая и однократная прививка от гриппа станет реальной".

Наука и Хайтек
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