Ров, защищавший иерусалимский акрополь. Завершились поиски, продолжавшиеся полтора века

Археологи Управления древностей и Тель-авивского университета, ведущие раскопки в иерусалимском Граде Давида, обнаружили крепостной ров, глубина которого составляла девять метров, ширина – 30 метров, а протяженность – 70 метров. Попытки обнаружить ров предпринимались учеными в последние 150 лет.

Ров делил Иерусалим на две части, отделяя густонаселенный нижний город от верхнего, где располагались Храм и дворцы. Организация столь монументального проекта была по плечу только могущественному властителю. С двух сторон укрепления земля обрывалась вниз, так что обойти ров было невозможно.

"Когда именно был вырублен ров, мы не знаем, но ясно, что он использовался сотни лет в период, когда Иерусалим был столицей Иудейского царства. Царь Йошиягу реализовал этот проект, чтобы отделить жилой нижний город, расположенный к югу, от акрополя, который находится на Храмовой горе, к северу", – говорят руководители раскопок профессор Юваль Гадот из Тель-авивского университета и доктор Ифтах Шалев из Управления древностей.

На протяжении 150 лет археологи пытались выяснить, как выглядели укрепления на севере города, но картина прояснилась только теперь. Ученые рассказывают, что в 60-е годы Двадцатого века британский археолог Кэтлин Кеньон, которая вела раскопки в Граде Давида, обратила внимание, что гора в этом месте обрывается, хотя должна была подниматься. Она решила, что это природное ущелье, однако сейчас выяснилось, что речь идет о широком и глубоком рве.

"Мы не знаем, когда он был вырублен. Обычно столь монументальные строительные объекты датируются в Иерусалиме эпохой средней бронзы – около 3800 лет назад. В этом случае он защищал город с севера – в единственном месте, где не было естественной обороны. Использовался он и в эпоху Первого храма и Иудейского царства, являясь преградой между нижним и верхним городом", – рассказывает Ифтах Шалев.

Древний Иерусалим возник на узком и крутом холме, постепенно распространяясь на соседние холмы и долины. Топография затрудняла перемещение из одной части города в другую, многие из предпринимаемых царями строительных проектов был связаны именно с этим, что нашло отражение и в ТАНАХе. Так, согласно Первой книге Царств, "Шломо, построив Милло, закрыл пролом в (стене) города Давида, отца своего". Деление города на верхний и нижний сохранились и в персидский, и в эллинистический периоды.