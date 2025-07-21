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Наука и Хайтек

Израиль показал лучший результат за все годы на международной олимпиаде по математике

время публикации: 21 июля 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 11:14
Израиль показал лучший результат за все годы на международной олимпиаде по математике
Минпрос Израиля и Центр ученых будущего

20 июля завершилась 66-я Международная олимпиада по математике (International Mathematical Olympiad, IMO), проходившая в этом году в Саншайн-Кост, Квинсленд, Австралия. В олимпиаде участвовали 635 школьников из 114 стран.

Сборная Израиля на этой олимпиаде завоевала шесть медалей – четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

В составе сборной Израиля на олимпиаде по математике выступали: Эйтан Гринзайд ("золото"), Раз Двора ("золото"), Йотам Будник ("золото"), Шахар Блюменцвайг ("золото"), Надав Дан Тамари ("серебро"), Ариэль Дорон ("бронза").

В командном зачете лучшие результаты показали сборные Китая, США и Южной Кореи. 4-5 места разделили сборные Польши и Японии. Сборная Израиля оказалась на 6-м месте (194 из 252 возможных баллов), что является лучшим результатом за все годы участия в данной олимпиаде.

Для сравнения, в 2024 году, завоевав два "золота", два "серебра" и две "бронзы", сборная Израиля в командном зачете была только 16-й.

Отметим, что трое участников олимпиады – Надав Дан Тамари, Раз Двора и Йотам Будник – выступали за сборную Израиля и в прошлом году.

Наука и Хайтек
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