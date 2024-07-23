Израиль успешно выступил на международной олимпиаде по математике и европейской олимпиаде по физике

22 июля завершилась Международная олимпиада по математике (International Mathematical Olympiad, IMO), проходившая в этом году в Англии. В олимпиаде участвовали 609 школьников из 108 стран.

Сборная Израиля на этой олимпиаде завоевала шесть медалей – две золотые, две серебряные и две бронзовые.

В составе сборной Израиля на олимпиаде по математике выступали: Надав Дан Тамари ("золото"), Элазар Корен ("золото"), Итамар Нир ("серебро"), Раз Двора ("серебро"), Йотам Будник ("бронза"), Хаим Давид Шамир ("бронза").

В командном зачете лучшие результаты показали сборные США, Китая и Южной Кореи. Сборная Израиля оказалась на 16-м месте.

Кроме того, сборная Израиля приняла участие в Европейской олимпиаде по физике, которая проходила в Грузии. В ней участвовали 256 учеников из 55 стран мира. Израильтяне завоевали на этой олимпиаде одну золотую и четыре серебряные медали.

В составе сборной Израиля на Европейской олимпиаде по физике выступали: Юваль Мозес ("золото"), Лихи Нив ("серебро"), Итай Кляйн ("серебро"), Лии Рейш-Корицки ("серебро"), Йоав Золер ("серебро").

Лучшие результаты на Европейской олимпиаде по физике показали школьники из Румынии и США.

Отметим, что американцы и израильтяне отправились на Европейскую олимпиаду по физике в Кутаиси (Грузия). В Международной олимпиаде по физике в этом году они участвовать не могут, так она проводится в иранском Исфахане.