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Наука и Хайтек

Жители Тель-Этона сохранили объект языческого культа, несмотря на реформы царя Езекии 2700 лет назад

Израильские ученые
Исторические Открытия
Археология
время публикации: 21 июня 2026 г., 15:31 | последнее обновление: 21 июня 2026 г., 15:34
Вид на Тель-Этон
Wikipedia.org. Фото: Owenglyndur

Исследование Университета Бар-Илан показывает детали религиозных реформ царя Езекии и осторожную реакцию на них в провинциальной древней Иудее.

В ходе раскопок в Тель-Этоне (примерно в 15 километрах к юго-востоку от Кирьят-Гата) археологи обнаружили культовый камень – мацеву, – весом около 750 килограммов и высотой 1,4 метра. Первоначально этот объект занимал центральное место в парадном зале крупной административной резиденции. Установка массивного монолита на самом видном месте прямо напротив входа указывает на его важную религиозную и ритуальную роль в повседневной жизни дома. Камень не нес никакой архитектурной нагрузки и служил объектом поклонения, что было широко распространено на древнем Ближнем Востоке.

Но статус святыни кардинально изменился после реформ царя Езекии (самый конец VIII века до н.э.) Археологи выяснили, что мацеву аккуратно уложили на бок и замуровали (фактически спрятали) внутри специально построенной каменной платформы. Работа опубликована в журнале Jerusalem Journal of Archaeology.

Археологи отмечают, что монолит не был разбит, осквернен или поврежден. К нему отнеслись с глубоким почтением. Это событие произошло перед самым ассирийским нашествием, что в точности совпадает со временем масштабных преобразований царя Езекии, направленных на централизацию культа в Иерусалиме и ликвидацию местных святилищ.

"Те, кто отвечал за изменение религиозных практик, возможно, желали устранить ритуальную функцию камня и, вероятно, хотели, чтобы старые ритуальные объекты были осквернены, но люди, которые непосредственно осуществляли эти изменения, похоже, отнеслись к этому камню с уважением", – поясняет соавтор работы, профессор Авраам Фауст.

Этот компромисс указывает на то, что отказ от языческих традиций в провинции не был решительным и однозначным. Бережное сокрытие мацевы выглядит как попытка местных жителей подстраховаться на случай изменения политического курса и избежать гнева божества. Дальнейшие события подтвердили оправданность этих опасений: после смерти Езекии к власти пришел его сын Манассия, который полностью отменил реформы отца и официально восстановил языческие культы, хотя конкретно этой резиденции в Тель-Этоне уже не суждено было восстановиться после ассирийского нашествия.

Наука и Хайтек
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