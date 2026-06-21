Пограничники спасли детеныша полосатой гиены, упавшего в дренажный канал

Бойцы пограничной полиции МАГАВ и инспекторы Управления природы и парков Израиля спасли детеныша полосатой гиены, который упал в дренажный канал и не мог выбраться самостоятельно.

Инцидент произошел утром во время патрулирования в районе разделительного заграждения под Иерусалимом. Бойцы МАГАВ обнаружили испуганного детеныша, который, предположительно, провел в канале всю ночь, и сообщили о находке инспекторам Управления природы и парков.

Инспектор Асаф Цемах, прибывший на место происшествия, извлек животное из канала. Осмотр показал, что детеныш сильно напуган, но не получил травм. После консультации с ветеринаром было решено вернуть его в естественную среду обитания.

Инспектор и бойцы МАГАВ быстро обнаружили логово гиен, после чего детеныша выпустили рядом с ним. Он сразу же забрался внутрь. Вечером сотрудники Управления природы и парков вновь посетили это место и увидели самку гиены возле логова, что подтвердило: детеныш благополучно вернулся к своей семье.

Полосатая гиена является единственным представителем семейства гиеновых в Израиле и крупнейшим наземным хищником страны. По оценкам Международного союза охраны природы, в мире осталось менее 10000 полосатых гиен, а их численность продолжает сокращаться. На Ближнем Востоке этот вид находится в еще более уязвимом положении.

Основными угрозами для гиен в Израиле остаются отравления и наезды транспорта. Кроме того, животных нередко преследуют и убивают из-за суеверий, ради торговли частями тела для традиционной медицины, а также используют в собачьих боях или содержат в качестве домашних животных. В Иудее и Самарии регулярно фиксируются случаи отстрела и гибели гиен под колесами автомобилей.

Управление природы и парков напоминает, что при обнаружении дикого животного, нуждающегося в помощи, следует обращаться в диспетчерский центр ведомства по телефону *3639 и по возможности оставаться рядом до прибытия специалистов.