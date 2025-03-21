x
21 марта 2025
|
последняя новость: 11:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 марта 2025
|
21 марта 2025
|
последняя новость: 11:10
21 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Необычное путешествие: ученые сняли на видео осьминога, "оседлавшего" акулу. Видео

Новая Зеландия
Животные
время публикации: 21 марта 2025 г., 09:49 | последнее обновление: 21 марта 2025 г., 09:49
Акула-мако (Isurus oxyrinchus)
Mark Conlin, SWFSC Large Pelagics Program/Wikipedia

Океанологи из Новой Зеландии обнаружили самую необычную пару, которая отправилась в совместное путешествие.

В начале марта исследователи из Оклендского университета опубликовали видео, на котором видно, как осьминог катается на спине короткоплавниковой акулы-мако. Морские приятели были задокументированы во время экспедиции в заливе Хаураки около острова Кавау в конце 2023 года. Ученые проводили исследование в этом регионе в рамках проекта по мониторингу местных животных, в том числе акул, и именно тогда они обратили внимание на эту странную пару.

Загадкой для исследователей остается то, как осьминог оказался на поверхности воды, ведь обычно они обитают на большой глубине, тогда как акулы-мако (Isurus oxyrinchus), наоборот, держатся ближе к поверхности. Теперь ученым остается только догадываться, как именно произошла эта поездка. Команда наблюдала за животными всего десять минут, поэтому неясно, что случилось с этой необычной парой после. Но для осьминога это, возможно, была невероятно захватывающая поездка, учитывая, что акулы-мако – самые быстрые среди акул, они могут развивать скорость до 80 километров в час.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 ноября 2021

Великобритания признает крабов и осьминогов разумными животными: они чувствуют боль
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 03 февраля 2025

Детеныш акулы родился в аквариуме, где было только две самки и не было самцов