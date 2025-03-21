Необычное путешествие: ученые сняли на видео осьминога, "оседлавшего" акулу. Видео

Океанологи из Новой Зеландии обнаружили самую необычную пару, которая отправилась в совместное путешествие.

В начале марта исследователи из Оклендского университета опубликовали видео, на котором видно, как осьминог катается на спине короткоплавниковой акулы-мако. Морские приятели были задокументированы во время экспедиции в заливе Хаураки около острова Кавау в конце 2023 года. Ученые проводили исследование в этом регионе в рамках проекта по мониторингу местных животных, в том числе акул, и именно тогда они обратили внимание на эту странную пару.

Загадкой для исследователей остается то, как осьминог оказался на поверхности воды, ведь обычно они обитают на большой глубине, тогда как акулы-мако (Isurus oxyrinchus), наоборот, держатся ближе к поверхности. Теперь ученым остается только догадываться, как именно произошла эта поездка. Команда наблюдала за животными всего десять минут, поэтому неясно, что случилось с этой необычной парой после. Но для осьминога это, возможно, была невероятно захватывающая поездка, учитывая, что акулы-мако – самые быстрые среди акул, они могут развивать скорость до 80 километров в час.