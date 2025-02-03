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Наука и Хайтек

Детеныш акулы родился в аквариуме, где было только две самки и не было самцов

Биология
Животные
время публикации: 03 февраля 2025 г., 15:55 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 16:07
Яйцо акулы
Wikipedia.org. Фото: vagabondvince310

Появление детеныша акулы в Луизиане вызвало сенсацию, так как в аквариуме, где он родился были только самки, которые не контактировали с акулами мужского пола более трех лет.

Сотрудники аквариума Шривпорта сообщили, что акуленок по имени Йоко появился на свет в начале января. Он вылупился из яйца в вольере, где находились две самки акулы, но не было самцов. В аквариуме отметили, что ни одна из акул не контактировала с самцом более трех лет.

Ученые выдвинули две гипотезы о том, как мог появиться детеныш. Одной из них является возможность партеногенеза – процесса, при котором эмбрион развивается из яйца без оплодотворения. В качестве второго варианта специалисты предположили отсроченное оплодотворение, при котором оплодотворение яйца происходит значительно позже самого спаривания.

Исследователи из Притцкеровской лаборатории молекулярной систематики и эволюции рассказали CNN, что партеногенез уже наблюдался у нескольких видов акул, таких как зебровая и пятнистая бамбуковая акулы. Также предполагается, что этот процесс мог иметь место у одного вида скатов. Ученые отметили, что партеногенез обычно возникает, когда самки находятся в изоляции от самцов, хотя есть случаи, когда акулы могут рожать таким способом, даже если самцы находятся рядом.

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